金馬獎頒獎典禮已經13年未到台中市舉辦。市議員王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠等人今天質詢說，台中市身為許多流行音樂的發跡地，新聞局應爭取舉辦明年的金馬頒獎典禮，並立即規畫台中流行音樂中心。新聞局長黃國瑋說，市府將繼續努力，持續爭取金馬等重要獎項及影展活動到台中來舉辦。

王立任說，這個月底即將要舉辦的金馬獎頒獎典禮，從1962年開始舉辦到現在已經是第58屆，除台北跟高雄外，也到過花蓮、台南、基隆、桃園、新竹、宜蘭等地，但期間只有2004年(41屆)以及2008年(45屆)兩屆是在台中市舉辦，到現在已經連續13年沒有到台中舉辦過。

王立任表示，身為流行音樂重鎮的台中，有許多知名流行音樂藝人如玖壹壹、黃路梓茵、妮可醬等都是在台中發跡。台中市更應該設立屬於台中的流行音樂中心培育未來流行音樂的人才與產業發展。

王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠、張耀中、陳世凱議員呼籲，新聞局應當極力去爭取明年金馬獎在台中舉辦，另外也應立即規劃台中流行音樂中心，進台中未來影視音樂產業發展，讓台中市成為「中流」砥柱。

新聞局長黃國瑋強調，金馬獎經過金馬執委會長年努力，目前邁入第58屆、影展規模持續擴大，所需的場館席次數約為2500席以上，且應有可容納500人以上的國內外媒體工作者作業空間，市府將繼續努力，持續爭取金馬等重要獎項及影展活動到台中舉辦。