33歲日本桌球天后福原愛今年3月回日本時驚爆婚變，讓獨自留在台灣和江宏傑家人相處的福原愛母親福原千代處境尷尬，同月更在江家人齊聚送機下獨自回到日本，令外界好奇福原愛和母親後來關係如何？今(9日)福原愛上傳了一支影片，大展孝心紀錄送給坐輪椅的母親桌球台，福原愛的媽也深表感動，但打分數時只給女兒95分，還虧說：「如果給滿分妳就不會再做了」。

福原愛今年初回到日本準備擔任東奧球評，未料這期間卻傳出她有意回日本生活，更被拍到和高帥男共遊橫濱，與江宏傑的婚姻因此徹底破局，其他媒體更爆出福原愛不堪被江家言語暴力已久，令當時在江家居住的福原愛母親十分錯愕，表示經由媒體報導後才知女兒婚姻出問題，先前完全不知情，獨自回到日本後，福原愛也沒出面接機，交由哥哥幫忙接送母親。

今年3月福原愛母親在江宏傑和外孫女等人送機下回到日本。（圖／中時資料照片）

福原愛分享替母親訂製桌球台影片。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

日媒當時報導，福原愛從小在媽媽「鐵的紀律」教育中練桌球，而福原千代從小就對福原愛相當嚴格，導致母女感情不親，她從不跟媽媽說心事，也不會跟母親撒嬌，婚姻出現危機也沒在第一時間跟母親說，另有媒體認為，加上福原愛長年在大陸的受訓經驗，造成她升格為母親後，也對自己的孩子分離耐受度變高，才會至今近11月都沒回台看兒女。

母親給了95分，讓福原愛傻眼腿軟。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

今福原愛曬出一支影片，分享替母親買了台專門讓行動不便人士可坐著打桌球的桌球台，片中可見她親力親為，從挑選、訂製、組裝，甚至是從車上搬下運貨都自己出手，最後福原千代看到時第一時間感動到說不出話，之後表示一直想打球復健，感謝女兒的孝心，有人問她滿意度打幾分？福原千代笑說：「95分」，讓福原愛一度傻眼腿軟問說為什麼少5分？福原千代則虧：「如果給100分，妳就不會再做了」，可知十分了解女兒，大陸網友回應：「有點感人，小時候媽媽陪著愛醬打球，媽媽老了，愛醬陪著媽媽打球」、「願阿姨健康長壽，願小愛一直開心幸福」、「媽媽在球桌邊陪妳長大，妳在球桌邊陪媽媽變老」。