21歲星二代女星歐陽娜娜在大陸演藝圈飛黃騰達，憑著亮眼外型和好氣質成為各大品牌的寵兒，近日她出席時尚品牌活動，穿了一件平口禮服，充滿女人味的身材曲線畢露。

歐陽娜娜6日在微博上傳參加時尚品牌代言活動的照片，寫道：「special night.」畫面中，她吹著波浪公主捲髮，臉上化著精緻妝容，身穿水藍色平口花苞裙禮服，露出大面積的白皙肌膚和直角肩，胸前蝴蝶結設計，綁出深邃事業線，雪白北半球呼之欲出，一雙美腿也很有看頭，歐陽娜娜穿著亮片高跟鞋，讓167cm的身材比例看起來更高挑。

歐陽娜娜精修圖很完美。（圖／微博@歐陽娜娜）

歐陽娜娜如此優雅又性感的打扮，獲得眾多陸網友的青睞，紛紛留言讚賞：「公主你一定要抬頭挺胸！挺起來」、「娜比長大了」、「歐陽娜娜你給人一條活路吧，大早上美貌暴走，真的讓人心臟受不了」、「這美色我迷糊了」。

不過，歐陽娜娜少了修圖加持，似乎硬生生被打回原型，有網友在網路PO她高歌英文歌曲《Can't Take My Eyes Off You》的影片，側臉稜角不僅不明顯，駝背站姿讓體態變得較臃腫、無線條，遭到部分網友吐槽「和精修圖差距有點大」、「這體態...膀大肩厚的」、「側臉好虐啊」。