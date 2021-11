21歲星二代女星歐陽娜娜在大陸演藝圈飛黃騰達,憑著亮眼外型和好氣質成為各大品牌的寵兒,近日她出席時尚品牌活動,穿了一件平口禮服,充滿女人味的身材曲線畢露。

歐陽娜娜6日在微博上傳參加時尚品牌代言活動的照片,寫道:「special night.」畫面中,她吹著波浪公主捲髮,臉上化著精緻妝容,身穿水藍色平口花苞裙禮服,露出大面積的白皙肌膚和直角肩,胸前蝴蝶結設計,綁出深邃事業線,雪白北半球呼之欲出,一雙美腿也很有看頭,歐陽娜娜穿著亮片高跟鞋,讓167cm的身材比例看起來更高挑。

歐陽娜娜精修圖很完美。(圖/微博@歐陽娜娜)

歐陽娜娜如此優雅又性感的打扮,獲得眾多陸網友的青睞,紛紛留言讚賞:「公主你一定要抬頭挺胸!挺起來」、「娜比長大了」、「歐陽娜娜你給人一條活路吧,大早上美貌暴走,真的讓人心臟受不了」、「這美色我迷糊了」。

不過,歐陽娜娜少了修圖加持,似乎硬生生被打回原型,有網友在網路PO她高歌英文歌曲《Can't Take My Eyes Off You》的影片,側臉稜角不僅不明顯,駝背站姿讓體態變得較臃腫、無線條,遭到部分網友吐槽「和精修圖差距有點大」、「這體態...膀大肩厚的」、「側臉好虐啊」。