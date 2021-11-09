朱立倫邀總統辯論 蔡英文微笑不答

總統蔡英文今（9）日下午出席世界宗教博物館20周年館慶，到場時媒體大聲詢問「要不要和朱立倫辯論？」、「重啟核四有可能嗎？」、「藍委說要建核五？」蔡英文轉頭朝著記者看一眼，並微微抬起手示意，沒有回答即步入會場。

蔡英文離開時，媒體再次提問，她仍是轉頭看向記者，不發一語，向主辦單位示意後上車離開。