朱立倫邀總統辯論 蔡英文微笑不答 15:592021/11/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文今（9）日下午出席世界宗教博物館20周年館慶。（影片截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 朱立倫邀總統辯論 蔡英文微笑不答 訂閱影音： 中時新聞網 總統蔡英文今（9）日下午出席世界宗教博物館20周年館慶，到場時媒體大聲詢問「要不要和朱立倫辯論？」、「重啟核四有可能嗎？」、「藍委說要建核五？」蔡英文轉頭朝著記者看一眼，並微微抬起手示意，沒有回答即步入會場。 蔡英文離開時，媒體再次提問，她仍是轉頭看向記者，不發一語，向主辦單位示意後上車離開。 朱立倫再下戰帖 邀蔡總統就4議題公開辯論 陳吉仲扭曲反萊豬 民團促辯論 #蔡英文 #朱立倫 #媒體 #轉頭 #辯論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 施明德要臥底特務謝長廷快告 04:102021/11/09 政治要聞 遭蘇貞昌嗆「馬講話人聽不懂」 朱立倫斥：惡意攻擊在野黨主席 14:302021/11/09 政治 國民黨公投說明會人選 朱立倫：希望都是戰將 15:072021/11/09 政治 看完蔡英文2012這段影片 藥師「捻香」痛喊：被騙 11:282021/11/09 政治 朱酸被通膨吃掉 燦哥諷藍只會喊口號 04:102021/11/09 政治要聞 台灣國立大學系統啟動 11校共享資源 04:102021/11/09 社會新聞 趙少康不退出 蘇偉碩加碼自薦 04:102021/11/09 焦點要聞 台獨名單箝制兩岸牌 04:102021/11/09 時論廣場 主席叫陣 朱酸賭輸翻桌 蔡盼正確選擇 04:102021/11/09 焦點要聞 神主牌變鳥籠？國民黨轟民進黨扼殺公投 12:252021/11/09 政治 對外經貿戰略會談停擺 江啟臣批蔡獨斷 04:102021/11/09 焦點要聞 政治熱門新聞 兩岸開戰台灣能撐多久？郭正亮語出驚人 - 政治 遭陸列「台獨頑固份子」對他影響最大 吳子嘉：選舉資金恐被斷光 - 政治 朱立倫、盧秀燕今晚合體挺顏寬恒宣布參加中二補選 - 政治 防疫旅館搶光 蘇貞昌承諾：研議放寬2年除籍限制至3年 - 政治 看到這份民調 林濁水發現一件怪事：稀奇 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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