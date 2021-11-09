工業電腦大廠研華（2395）攜手智慧交通專家遠創智慧，共創新一代ETC管理平台，協助維運人員快速解決問題，縮短障礙排除時間並降低維運成本，最新專案已成功於泰國落地，首波目標鎖定東南亞市場。

研華技術長楊瑞祥表示，研華自2013年起即與遠通電收合作，透過遠通的商業智慧邏輯與研華資通訊技術整合，打造智慧交通整合方案。近年更與遠通旗下遠創智慧共創，不僅結合研華在東南亞布局優勢，一同開拓當地市場，今年更針對泰國案場設計新一代的電子收費管理平台，樹立智慧交通數位轉型典範。

楊瑞祥說，該平台以奠基研華工業物網網雲平台WISE-PaaS的M2I/MachineUnite設備雲智聯系統為基礎，將原有方案升級平台化，滿足遠創設備接入、設備管理、可視化的需求，並協助維運人員縮短障礙排除時間。

遠創智慧副總陳聲鏗表示，此次於泰國專案中與研華合作WISE-PaaS具有戰略性意義，由於電子收費系統採用數以千計的IoT感測器，為確保系統不中斷且保持高效能，需全天候全年無休的智能監測各收費區位的設備狀態。

研華WISE-PaaS提供資料融合與協同管理的視覺化智能平台，結合遠創在電子收費領域上，十多年來累積的開發維運技術知識，不僅能快速且有效率的瀏覽所有高速公路區段收費狀態，亦能對各感測器於3D或VR場景中進行異常狀態查看，進一步執行遠端排除障礙，協助維運人員快速解決問題，降低維運成本且縮短障礙排除時間。

另外，由於ETC系統多為民營企業外包，在遠創面對不同需求時，亦可藉由研華WISE-PaaS公有雲及私有雲多樣佈署特性，提供彈性的配套服務。

研華近年積極推動工業物聯網生態系發展，期望能以在地核心能力與行業專注系統整合商（DFSI）共創戰略，全面打造與產業互聯互通的全新AIoT服務生態系。

為了更深入落實方案推廣與應用，研華將運用WISE-PaaS在東南亞的專職團隊，針對馬來西亞、泰國、菲律賓及越南等遠創重點經營國家，與當地夥伴進行生態系布局，並已簽下12家WISE-PaaS的VIP客戶。

此外，研華近期完成的越南VinGroup智慧巴士專案，也將對新一代的ETC管理平台推廣帶來助力。研華指出，與遠創智慧為長期戰略夥伴，未來雙方將整合軟硬實力持續合作，期望一舉拿下更多亞洲、歐美市場。