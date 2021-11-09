（「台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢成果發表會」9日登場。圖／台塑企業提供）

經濟部工業局9日與台塑企業共同辦理「台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢成果發表會」。除就製程安全、環保管理及能源管理等總體檢三大面向分享自六輕建廠來之努力成果；另由對麥寮工業園區公共管線安全管理、粉塵爆炸損害防阻、管線安全AI影像自動辨識系統、製程CO2減排與回收再利用、廢水場節電改善及廢氣源頭減量等案例分享，並安排節能減排循環經濟成果、監測管制中心及生態實驗室之導覽。

經濟部工業局自107至109年期間啟動台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢，協助台塑企業建立製程安全、環保及能源管理績效指標(KPI)系統，9日總體檢成果發表會邀請產、官、學代表共襄盛舉並進行經驗交流，並同步於網路進行直播擴大參與。

首先由台塑化公司陳寶郎董事長、經濟部曾文生次長及雲林縣謝淑亞副縣長擔任開幕致詞嘉賓，續由經濟部工業局楊志清副局長及製程安全領域專家蔡明曉教授分別分享並回顧總體檢推動作法及歷程。

台塑企業表示，此次成果發表會充分展現工業局與台塑企業緊密的合作，讓企業製程安全、環保管理及能源管理得以精益求精，更加進步。製程安全方面推動強化製程安全管理組織、製程危害分析作業品質提升、委託第三方公正單位診斷等作業。

環保管理方面麥寮工業園區也積極推動污染防制之改善提昇、消除煙囪視覺污染，以及建置完善的空品監測網，另透過農漁業專業團隊輔導周邊各鄉，提高農漁產品之品質與產量等敦親睦鄰作為。

在能源管理方面，積極推動節能減碳循環經濟作業，將跨廠、跨公司原物料、水資源、能源、廢棄物循環再利用，以及研發、生產綠色產品，幫助消費者減碳等。近年亦利用AI來推動工廠安全管理及節能減排之改善。