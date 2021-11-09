2021年ITF台北國際旅展於11月8日圓滿閉幕，屏東館特以「客家六堆300年慶典」為主題，以象徵團結合作的傘架為聚落景觀搭設而成，詮釋著南部客家文化永續繁衍的意涵；視覺牆以蘭花蕨鐵馬段波斯菊花海、大津瀑布、霧台櫻花與大尖山串聯展示屏東熱門觀光旅遊景點，舞台以展示屏東特色的當季水果、原民藝術品與客家油紙傘牆的實體裝置，讓觀展民眾能有親臨屏東的臨場感，屏東縣府交通旅遊處表示，屏東縣這次參展獲獎相信能夠加深民眾的印象，並提高到屏東旅遊的意願。

屏東縣政府交通旅遊處表示，這次屏東館以客家紙傘鋼構呈現主體，並運用客家燈籠、花布、綠意植被等裝置藝術吸睛，另外，屏東館也設置了客家油紙傘牆搭配AR科技的拍照打卡區，並運用VR科技與觀光體驗結合，讓民眾透由VR視覺體驗全國密度最高獨立書店聚落的勝利星村特色店家，積極推廣行銷屏東特色景點，要讓民眾深度體驗景點與感受屏東好好。

造型亮眼又熱鬧的屏東館成為全場最受矚目的焦點，獲得大會頒發「最佳展館獎」感受屏東多一度的熱情活力，多元、豐富、國境之南的屏東就是這麼值得民眾深度造訪。