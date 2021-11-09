《新竹市跳級生》專書除宣傳之外，同步在實踐大學大直校區推出「城市建設成果展」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長林智堅與市府團隊推出市政專書《新竹市跳級生》，11章節濃縮新竹市7年來的成長與蛻變，林智堅也首度透露副總統賴清德與行政院長蘇貞昌，是影響他政壇之路最深的兩人，包括施政建議與路樹植栽，所有微小細節都造就新竹這座偉大城市的重要奠基。

市府指出，《新竹市跳級生》分為11章節，講述市政團隊形成與克服困難的點滴，林智堅特別在書中分享，他從完全不被看好到100天內翻盤選上市長開始，當時他就以「我想當個好市長，你能不能給我建議？」為題，到全台各縣市走透透，找出市政痛點。

他更透露了自己在政壇的兩位最重要且影響他最深的人，包括時任台南市長的賴清德與曾任台北縣與屏東縣長的蘇貞昌，兩人均親自面授實戰經驗、傾囊相授。

林智堅說，剛上任時有媒體作縣市長評比調查，新竹市得到全台最後1名，當時賴清德的1通電話，特別鼓勵了他，之後也率領市府團隊到台南市府取經，對於當時缺乏實戰經驗的新竹市團隊來說，彌足珍貴。

他同時分享，蘇貞昌在他的政壇之路上更是重要的實戰導師，競選期間兩人到新竹漁港合拍宣傳影片，蘇貞昌一到現場，就直指「樹種選錯」，對路樹植栽如數家珍，讓他印象極深刻，決心研讀行道樹、景觀樹種的分類與特性，這也成為未來打造新竹漁港、新竹市立動物園、新竹公園、東大路改造等城市景觀的重要基石。

另，在「危機」章節中，他首度親談2020新竹國際風箏節女孩捲上天事件，第1時間他做出重要3決策，照顧孩子傷勢、停止活動、對外發言說明，短時間冷靜判斷、團隊合作，後續大幅檢討活動規畫，也讓該事件平安落幕。

還有幕僚第1時間都反對的「步行城市」，在他的堅持下，即便面臨重重困難阻礙，透過騎樓順平、拓寬道路、通學步道計畫等，讓過去寸步難行的城市，終於出現以人為本的步行環境。

市府表示，《新竹市跳級生》專書除宣傳之外，同步在實踐大學大直校區推出「城市建設成果展」，展覽期間至11月14日。

此外，本周日（14日）也將於實踐大學台北大直校區N棟（圖資大樓）B2國際會議廳，舉辦「2021新竹市都市環境景觀發展論壇」，林智堅將與台灣頂尖建築師群齊聚一堂，共談新竹經驗的建構歷程，對建築、公共事務與新竹經驗有興趣的朋友可踴躍參與。