媒體人周玉蔻8日在電視節目中CALL OUT台中市警察局長蔡蒼柏要代替被害人「電話報案」，蔡回應 ：「來報案就受理」，蔡之後以為訪談已結束掛電話，未料竟被解讀為「狠掛蔻姐電話？」台中市警察局9日澄清當時以為通話已結束而掛斷，並非刻意為之，如周玉寇有誤解，他正式表達歉意。

周玉寇在直播節目以手機撥打給台中市警局長蔡蒼柏，要代替被害人「電話報案」，蔡回稱，「來報案就受理」，蔡以為通話已結束，隨即掛電話，不料周馬上在節目中說「他把我掛電話」、「這就是台中市政府警察局局長蔡蒼柏」，該頻道更以「蔡蒼柏竟狠掛蔻姐電話？」為題下標將直播影片上架。

對此台中市刑大9日下午公開發文澄清，內文解釋周主持人與蔡局長通話最後，周主持人已表示「謝謝你喔！我應該要過幾天再去找你這個報案」故蔡局長以為已通話結束而掛斷，並非刻意為之，如周主持人有誤解，在此向周主持人表達歉意。

台中市刑大表示，該節目內容提到以電話報案，根據刑事訴訟法第242條第1項：「告訴、告發應以書狀或言詞向檢察官或司法警察官為之；其以言詞為之者，應制作筆錄。……」也就是受理報案須由報案人陳述案件事實經過：人、事、時、地及事件內容等， 或提供具體書面資料，如告訴狀等，由警方據以偵辦。因此，正式報案需請報案（被害）人配合完成筆錄製作，以完備司法程序。