中國現代國際關係研究院美國研究所副所長張文宗9日在大陸《環球時報》撰文指出，種族問題是美國政治一條主線，少數族裔對白人的壓制行為和主導地位的反抗，除了規模不等、烈度不同的暴力抗爭外，積極從政並參與決策也是重要途徑。近日，吳弭當選美國波士頓市市長引發廣泛關注。除了波士頓，紐約、匹茲堡、辛辛那提和迪爾伯恩等城市也將迎來少數族裔市長。

面對這個趨勢，共和黨在繼續搞「選民壓制」的同時，要嘛通過保守的貿易和移民政策從民主黨陣營中「挖白人」，要嘛提出對特定少數族群有利的政策「挖有色人種」。在人口結構變化這個「海潮」面前，兩黨最終都要適應並順應這一變化，美國少數族裔在政治上獲得與其人口數量和比例相稱的更大代表性，相信只是時間問題。

張文宗說，這些少數族裔政治人物大都是民主黨人，除了關注經濟發展，普遍關注種族公正、司法公正、綠色新政、降低學費、提高社會保障等民主黨的傳統議題。就政治基礎而言，他們所在的城市都有相應的族裔群體作為鐵票倉，特別是其競爭對手為白人的情況下。紐約市和匹茨堡市非洲裔社區、波士頓華裔選民、迪爾伯恩阿拉伯裔群體等，是將上述政治人物在政壇推升的原動力。

張文宗分析，從全美政治圖譜來看，少數族裔的確處在向上走的趨勢中。2020年哈里斯當選美國歷史上首位非洲裔副總統，2008年歐馬當選首位非洲裔總統，1996年駱家輝成為首位華裔州長，以及近幾屆國會少數族裔議員數量屢創新高等現象，都是這一趨勢的表現。僅以非洲裔為例，根據皮尤研究中心的統計，1976年全美僅有300多位經過選舉產生的非洲裔官員，國會只有3名非洲裔議員，而到了2016年，全美已有9000名經選舉產生的非洲裔官員，535位國會議員中非洲裔占到48位。美國少數族裔從政之路越來越寬。

張文宗表示，在美國，從政並當選意味著掌握一定權力，而權力意味著決策，意味著財富和各種資源的分配權。少數族裔參政能力提升，本質上是處在弱勢地位的非洲裔、西班牙裔、亞裔等群體通過不斷抗爭，行使選舉權成功迫使占主導地位的白人和他們分享權力，從而提高自己的地位和待遇。隨著時代發展，白人並沒有作為一個整體來應對這種變化。自上世紀60年代以來，一部分白人在理念上認同和支持少數族裔，成為民主黨自由派，或稱「白左」。另一部分白人則以公開或隱晦的方式繼續反對少數族裔參政，成為共和黨保守派，或曰右派。

張文宗指出，美國兩黨競爭形成的「勢力範圍」，與白人和少數族裔人口的地理分佈基本匹配。在共和黨的「紅州」和廣大鄉村，白人占絕對優勢，在民主黨的「藍州」和大城市，則有較高比例的少數族裔。當然，兩黨的政治戰略和選舉策略在不斷調整，種族界限是模糊且不斷變化的，同一種族中的不同族群、同一族群內的不同派別，政治態度也不同。共和黨曾試圖通過較寬鬆的移民政策主張吸引西班牙裔支持，川普則通過將種族主義顯性化擴大在白人中的支持度。但總體來說，少數族裔更傾向於強調公平的民主黨，白人則更傾向於共和黨。美國兩黨為擴大在基本盤中的支持大搞認同政治，濫用種族牌和身分牌，成為美國政治極化和社會撕裂的重要原因。

張文宗說，面對少數族裔人口絕對數量及所占比例的持續上升，共和黨採取各種方式剝奪或限制少數族裔的選舉權。2020年大選以來，利用川普挑起的「選舉欺詐」和疫情下郵寄選票激增等問題，控制各州州長和州議會的共和黨，不斷推動各州通過相關法律。這些法律包括限制缺席投票和郵寄選票、嚴格選民身分認定、嚴懲選舉違規等內容，旨在竭力壓制少數族裔的選舉權。共和黨還通過選區重劃，限制少數族裔將選票轉化為政治權力的能力。民主黨則試圖通過國會立法和各州立法，維護甚至擴大選民的投票權，並通過激發基本盤選民的參政熱情、提高其登記率和投票率來提高獲勝幾率。兩黨各顯其能，義正詞嚴下的交鋒充滿政治算計，試圖按各自意願重劃美國政治版圖。

張文宗稱，美國人口在族裔結構上的持續多元化，正讓共和黨處於長期不利的狀況。根據美國2020年的人口普查，非西班牙裔白人仍是美國人口最多的種族或族群，但在過去10年減少了8.6％，占人口總數的57.8％，這是有記錄以來最低的。因高生育率和移民等因素，少數族裔人口持續增長，西班牙裔增長23％，亞裔增長35.5％，非洲裔增長5.6％。同時，人口繼續向城市集聚的趨勢仍在發展。過去十年間，美國一半以上的縣人口減少，居住在農村地區的美國人比例下降了2.8％，而幾乎所有的人口增長都出現在大都市區。人口變化直接影響到選民變化，在加州、內華達、德州，白人選民在不到20年的時間裡以兩位數速度在萎縮。