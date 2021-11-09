9日最新經濟數據顯示，菲律賓第3季的經濟成長(GDP)雖減緩，但低於市場預估值，一方面表示菲律賓全年GDP有機會達標，另一方面，超低利率環境推升GDP成長，當地央行也找不到什麼理由要升息。除非，日後若出現不可控制的通膨或將另當別論。

菲律賓繼第2季GDP大增12%後，上季還是成長7.1%，但上升動力明顯踩煞車。這是因為第3季期間，菲國政府為抑制新冠病毒擴散，而曾採取較嚴格社交禁令，部分商業活動也因此受到影響。

另外，菲國第3季GDP也較市場預估的成長4.8%要好很多。至於原先估算當地2021年GDP可能會落在4.0%到5%之間，現在看來達成率應該是沒問題了。

如果是單季與單季相比，上季成長3.8%，第2季則衰退1.4%。

由於經濟成長尚未恢復至疫前水準，學家專家預估菲國央行還會把破紀錄的新低利率維持在2%好長一段時間，至少到了2022年也不會看到升息。但先決條件是，通膨不可增至一發不可收拾。

當地央行在2021年結束前，還有兩次政策會議，18日表定會先舉行一場。

另外，菲律賓第3季家庭支出的年增長率，從第2季的7.3%降至7.1%。不過，政府支出卻在上季增加13.6%。

在菲國在8月重新實施嚴格的封鎖政策後，9月失業率一下子就升至8個月高點8.9%。

產業生產數據方面，製造業和服務業分別增加7.9%與8.2%，農業、林業與漁業則減少1.7%，部分原因是天氣惡劣和非洲豬瘟所致。