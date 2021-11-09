【時報記者王逸芯台北報導】笙泉(3122)今(9)日舉辦法人說明會，董事長兼任執行長溫國良表示，笙泉轉型效應從去年開始發酵，笙泉將新產品、新應用、新客戶視為重要成長動能，目前在晶圓產能緊張下，供需缺口仍有30~40%，笙泉主要合作夥伴是台積電(2330)，另外，笙泉也看好目前訂單能見度很多，明年營收成長幅度落在20%~40%。

歷經3年轉型，笙泉轉型效應從去年開始發酵，溫國良表示，笙泉將新產品、新應用、新客戶視成重要成長動能，在新產品上，笙泉會在產品上加上一點特殊功能，藉此來領先於競業；新應用上，近期有12個應用都已經啟用；至於新客戶，累計第三季之前，笙泉新客戶開發已經達3200個。

笙泉目前主要產品包含8位元、32位元、USB MCU產品。8位元 MCU為笙泉銷售多年之產品線，自去年起推出6D新系列產品，產品設計規格融合32b位元才有的DMA、CRC等功能，加上高速時脈與高速周邊存取，獲得客戶青睞，2021年至今，在無線充電、儀表應用、訊號轉號應用、PC鍵盤與家電主板應用出貨量，均較2020年大幅成長，未來3年將持續注入明顯貢獻，扮演業績成長主力。

笙泉自2020年開始大力推廣32位元系列，今年受惠於市場缺貨且規格與功能優於競爭對手，陸續有訂單湧入，今年增加32Bit M0 USB產品線，除提供歐美MCU大廠常見規格，也加入溫度感測等多個特殊IP，目前32Bit產品占比3~4%，明年希望營收占比可以達1成，未來3年8位元、32位元占比可以做到6:4、甚至5:5。

溫國良表示，笙泉目前晶圓產能依舊無法滿足訂單，供需缺口約30~40%。笙泉晶圓合作夥伴為台積電，明年來說，希望可以成長30%的產能，現在來在協商中，晶圓廠一般2個月漲價一次、但笙泉對客戶是半年漲一次，故晶圓漲價的幅度一定超過笙泉對客戶漲價的程度。

笙泉今年出貨量30%成長，售價則依照不同產品調整10~30%，其中，對大陸市場已經調漲達3次，目前第四季也已經在10月進行調漲。

笙泉今年度業績不但較往年大幅提升且不斷攀升創高，10月單月營收8300萬元、創下歷年最高，今年度前三季營業收入成長65.77%，每股獲利2.14元，笙泉今年獲利的成長，漲價、量增都是原因，加上32位元產品今年開始放量，導入很多新產品、新應用。

笙泉工控為主，非消費市場，受到景氣、疫情的衝擊幅度較小，笙泉10月營收已經創下歷史新高，對於接下來依舊很樂觀，訂單能見度來是很高，預計明年營收還是有20~40%的成長。

近期大陸8位元MCU市場有削價競爭問題，笙泉表示，根據在當地的觀察，大陸先前有嚴重的炒作價格的問題，所以儘管現在市場有雜音，但還是比之前高。