台中警三分局舉辦「推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員頒獎活動」，表揚資深及績優民力計28人。（台中市警三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中警三分局於8日上午舉辦「推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員頒獎活動」，台中市副市長陳子敬專程到場頒發獎狀表揚資深及績優民力，感謝民防、義警人員對於台中市治安工作的付出，並對協勤民力的犧牲奉獻致上最高敬意。

台中市政府警察局第三分局於11月8日上午在該分局5樓禮堂舉辦「推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員頒獎活動」，陳子敬到場一一頒發獎狀表揚資深及績優民力計28人，陳子敬於會中致詞時特別以過往從警時，民力協助警察破案的經歷，強調社區警政經營與運用的重要性，以期能夠達到警民共同防詐、防竊的功效，另外也特別利用這次機會，感謝對台中市有實質顯著貢獻的民力伙伴，並對他們無怨無悔的犧牲奉獻致上最高敬意。

第三分局分局長張則誠表示，「警力有限、民力無窮」，警民合作力量大，感謝民防、義警弟兄們平日忙於本身的工作外，還犧牲與家人相聚和休息時間協助警方執勤，參與各項勤務安全維護工作，有效維護地區治安平穩，積極投入輔佐警察勤務，犧牲奉獻、不求名利，也希望未來持續強化警民合作，共同為轄區民眾提供最優質的服務，打造安居樂業的生活環境。