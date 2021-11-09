高單價的蘋果M1Pro與M1Max MacBook Pro出貨挹注，廣達10月營收達到1006.44億元，是今年單月營收首度站上千億元大關，月增23.6％、年增11.4％，也因為10月營收走高，帶動廣達前10月營收成長至8914.63億元，比去年同期小增1.5％，而在出貨量方面，19月筆電出貨量為610萬台，也比上個月微幅增加10萬台。

廣達將在12日公布財報並釋出對第四季展望，法人認為，第三季在缺料與疫情干擾機場運作雙重影響下，表現不如預期，第四季筆電與伺服器都有機會加緊出貨追回來一些。