在新冠疫情可能流感化下，同時國際間也陸續朝向與病毒共存，由政策所帶動的疫苗剛性需求商機不容小覷，相關類股表現也值得留意，而不僅止於此，在人口老化趨勢下，各類藥物與醫療服務需求攀升，醫療技術亦持續精進，對於生技醫療產業而言皆屬正向，產業成長前景持續看好。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，投資策略上，可留意新世代AI、大數據藥物研發供應鏈、次世代基因檢測技術以及基因編輯相關概念類股。生技醫療疫苗接種不間斷，政策面刺激不收水，企業獲利動能強勁，基本面無虞，惟通膨疑慮影響市場短期信心，聯準會後續動作仍待觀察。

蔡詠裕表示，儘管市場波動加大，但類股輪動頻繁亦表示市場機會仍存，由於健護類股於過去一年美股大漲期間表現落後，並未出現部位擁擠、估值過高，有望成為尋找新投資機會的資金去處，加上健護類股也將同步受惠經濟重啟及政策面支持，後市可期。