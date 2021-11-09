國民黨前立委顏寬恒。（本報資料照片）

台中市第二選區立委補選，民進黨推派前立委林靜儀出戰，至於國民黨方面，現在傳出國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕今（9）日晚間7時將前往顏寬恒在沙鹿的服務處，陪同顏寬恒宣布參加立委補選。民進黨台北市議員王世堅認為，民進黨已經對補選做出回應，各黨也都應該讓最強的出來。

王世堅8日在政論節目《這！不是新聞》中表示，輿論討論顏清標一個多禮拜了，可能只有一個原因，就是顏家過去的事蹟和現在的回應相比，叫做「講起來很可怕，做出來很可笑」。顏家過去的事蹟，講起來很可怕，但現在陳柏惟都被罷免掉了，面臨千呼萬喚要你出來回應補選，「我們民進黨已經回應了，讓最強的出來吧」。

王世堅指出，民進黨推派林靜儀參選，「顏家呢？就讓顏寬恒出來吧，不要遮遮掩掩了」，也不要因為國民黨害怕新任主席朱立倫的形象。朱立倫一直在和顏家十八相送，私下去和顏家談了，但朱立倫對顏家是「抓著怕死，放了怕飛」，恨不得讓顏家的勢力、資源支助國民黨，又怕顏家的形象沾染到國民黨，但其實國民黨的形象已經夠差了。

王世堅還說，每一黨都要讓最強的出來，民進黨已經推出林靜儀，「顏寬恒光明磊落，你就出來迎戰吧」。

此外，針對台中的立委補選，朱立倫表示，台中第二選區的立委參選人一定要接地氣，服務鄉親，不能空降，今晚除拜訪副議長顏莉敏外，重頭戲是與顏寛恒會面，盧秀燕也受邀出席。傳出朱、盧兩人將陪同顏寬恒宣布參選，以行動相挺。盧秀燕在罷免陳柏惟時保持行政中立，並未表態，但這一次顏寛恒力拚補選，國民黨總動員也是為明年底市長和市議員選舉的前哨戰。