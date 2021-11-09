樹德科大表演藝術系「第12屆藝動城堡」畢業展《男子完全調教手冊》劇照。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

樹德科大表演藝術系「第12屆藝動城堡」畢業展將在線上推出《孤魂之夜》等3檔劇作，首次在「雲劇場台灣」線上劇場體驗，歡迎民眾買票上網觀賞。此畢業展投入百萬元經費，校方希望能藉此演出，開創一條全新的道路。

「雲劇場台灣」由曾任教於樹科大表藝系、目前擔任藝起文化基金會執行長的吳維緯引進馬來西亞線上劇場「CloudTheatre」播映平台。業界資歷豐富的吳維緯深知疫情期間藝文活動場地受限、無法演出的隱憂，所以成立台灣首座線上劇場平台，活絡藝文產業的交流發展。

《孤魂之夜》將於11月26日至27日推出，《男子完全調教手冊》在12月3日至4日，《夏雪落盡前》為12月10日至11日，樹科大歡迎民眾一起買票上網看戲。票價每場次每張150元，套票每組360元。

第1檔《孤魂之夜》以打破輪迴之道大鬧陰間的喜劇原創劇本為發想。故事發生在陰間，有個人被鬼殺死，追捕的陰差發現鬼魂是自己的前世丈夫，回不去的關係藏著不可告人的祕密，以死亡不是解脫，而是前世過往記憶的累積，作為創作核心。

第2檔《男子完全調教手冊》則是改編自莎士比亞《馴悍記》，全劇以台灣文化觀點，將原劇角色性別轉換，聚焦於性別議題的探討，用活潑輕鬆的音樂劇方式呈現，期待觀眾能進入「雲劇場台灣」，一同探討「最佳伴侶」的定義及議題。

此次畢製行政指導老師李鈺玲表示，蔓延二年多的疫情雖然重創藝文產業，但也為表演藝術領域在線上開創一條全新的道路。