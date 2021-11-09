社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會希望工程9日舉行動土典禮，協會盼給星兒一輩子的照顧。（蔡旻妤攝）

社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會希望工程9日舉行動土典禮，協會盼給星兒一輩子的照顧。（蔡旻妤攝）

社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會希望工程9日舉行動土典禮，協會盼給星兒一輩子的照顧。（蔡旻妤攝）

社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會希望工程9日舉行動土典禮，協會盼給星兒一輩子的照顧。（蔡旻妤攝）

社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會希望工程9日舉行動土典禮，協會理事長孫中光表示，建築物為自閉兒量身打造，盼他們能用雙手賺取所需，維持自身基本生活。另外，協會已籌得購地經費600萬，建物工程需3000萬，尚缺一半經費。對此，協會持正面態度，認為未來肯定能募得所需款項。

望著土堆，孫中光欣慰表示，自己兩個兒子都是自閉兒，他並非要大家一起照顧這群孩子，而是給孩子釣竿，讓他們用雙手去創造共同事業，但這一路上可能遇到許多艱難，因此打造1棟建築物，協助克服所有自閉兒小孩、家長可能遇上的問題與困境。

國立台東大學附屬特殊教育學校校長王金香表示，人稱「孫爸」的孫中光看見自閉症的孩子就業困難，因此打造一個了解、適合自閉兒的場所，讓他們在這邊可以好好地過生活。她說，孫爸兩個孩子正就讀於東大附特，也感謝孫爸長期以來給予學校很多支持。

孫中光說，1樓是功能性較高孩子的小作所；2樓為日間照顧場所，針對障礙程度高的孩子設計；3樓是知動教室和綜合教室，因擔心孩子長期沒有運動，肌肉勢必會萎縮；4樓做社區居住，按政府法令收容6個孩子，另特地保留房間給夜間教保員及有緊急需要的家長或小孩，提供安身居住場所。

國立彰化特殊教育學校校長王志全指出，看著希望工程籌備、募款，到如今動土，孫中光接連完成一個個不可能的任務，其行動力跟魄力令人感動。他指出，這是台灣第1個融合安置與生活的場所，除給予自閉兒安身立命的地方，更能讓這些孩子的價值被看見。