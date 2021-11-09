台北地檢署

名嘴謝寒冰在民進黨黨工之子趙介佑引發「黑道之亂」期間，指前國策顧問黃承國有「黑道」背景，並稱「帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老」，遭黃控告嫌誹謗。台北地檢署依據法院判決書記載指黃是「天道盟的」，並非無所本，認為謝誹謗罪嫌不足，9日不起訴謝。

今年5月，民進黨前黨工之子趙介佑涉及毒品、詐欺，引爆民進黨「黑道之亂」，謝寒冰因接受中天新聞採訪時，稱黃承國「帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老…蔡英文會？知道黃承國有黑道背景嗎？」。

另外謝又在TVBS政論節目稱：「…另外一個角頭據我所知是有見…唉！整個中南部他很多兄弟他都認識，他都可以幫她介紹，所以能夠幫蔡英文開拓一個新的天地…」

黃承國不滿被謝指控黑道，控告謝寒冰誹謗，但檢察官查詢司法判決，發現台北地院2001年判決中提到「所有事情均由天道盟的黃承國處理」，2008年高院另1份裁定書也寫著「被害人邀同具黑道背景的黃承國介入」等文；民進黨也曾在2015年發布電子報，公開黃承國曾陪同蔡總統參拜大安區福佑宮的行程，可見謝寒冰說黃承國有幫派背景，並非無所本。

檢察官認為，國策顧問過去言行和犯罪紀錄都是可受公眾及媒體公平事項，且與公共利益高度相關，而且，民眾早因國內藍綠政治情勢，了解媒體會有特定立場，這次只有部分媒體報導謝寒冰言論，另不同政治立場的媒體則完全沒有報導，顯示在國內政治評論，已有「信者恆信，不信者恆不信」情況，因此黃承國只被部分媒體報導，部分民眾不信情形下，社會評價未必受貶抑，亦不能因謝的特定立場，就率爾認定謝發言有惡意，謝罪嫌不足，將謝不起訴。