女星謝忻走出婚外情風波，除了重新復出演藝圈之外，還開始斜槓人生，在學校當起音樂老師，不過今(9日)要去上學上課時，卻突然發生噩耗，讓她坦言「人生中很大的折磨」，最後還仰天長嘆，心情可以說是大受影響。

謝忻表示一早準備開車去學校上課時，突然發生噩耗，竟是停車塔故障，因此只好趕緊叫車搭到永和，接著表示要申請交通補助，最後更仰天長嘆，還大翻白眼，看來心情似乎大受影響，接著表示：「停車塔故障是我人生中很大的折磨，但是我不會因此而氣餒，因為人生中會有千千萬萬次的停車塔故障」，正能量看待事情的態度，讓網友大讚不已。

謝忻準備上課時發生停車塔故障一事，讓她坦言「人生中很大的折磨」。（圖／xiexin1127 IG）

謝忻也分享和隔壁琴房的老師互動日常，她透露下課時和對方道別時，被問及今天是否過的好？她強調雖然「戰勝了自己」，卻不小心敲斷了一隻筆，對方則是回應：「那就多準備幾隻筆」，而老師在校園中見到面會互相加油打氣，讓她感性表示：「很珍惜在校園的友誼之橋」，更強調是「充實又快樂的校園生活」。

謝忻表示很珍惜在校園與其他老師的友誼之橋。（圖／xiexin1127 IG）

回歸校園當老師的謝忻，之前在臉書沮喪透露，因學生沒練琴撂下重話：「或許是我不適合教你」，不過話一說完又立刻後悔，更自責表示：「覺得讓學生沒有進度，是自己教導無方」，更強調會再繼續教導該學生，也會持續找到最適合自己跟他的方式，並強調絕對不會放棄。