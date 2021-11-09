歌手「范范」范瑋琪去年1月因不滿限制口罩出口政策，在私人臉書怒轟行政院長蘇貞昌，重創范瑋琪的形象與人氣，而范瑋琪神隱多時後，在日前卻接連捲入，老公「黑人」陳建州用非法「安博盒子」爭議，以及慶祝王力宏隔離出關聚會，遭指違反防疫規則，可說是非不斷，而賈永婕昨則曬出與范瑋琪自拍，雙姝同框照引發熱議，還有人大讚賈永婕：「真的好有義氣...一個一個幫洗白」，對此，賈永婕也展現高EQ回應了。

賈永婕昨（8日）在臉書分享現身台灣籃壇球場照，並與身為臺灣男子職業籃球聯盟（PLG）執行長的陳建州和妻子范瑋琪合照，同時，賈永婕也曬出與范瑋琪的自拍，只見范瑋琪大方頂淡妝入鏡，雙姝親密地頭靠頭，照片曝光後還吸引網熱議，有人就留言：「賈永婕真的好有義氣...一個一個幫洗白」，對此，賈永婕稍早也展現高EQ回應：「沒有那麼嚴重啦，她請我看籃球，我很感謝」。

范瑋琪和賈永婕親密頭靠頭自拍。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕與范瑋琪合照掀起網上正反兩面討論，有網友則留言為范瑋琪加油打氣：「喜歡范范 請告訴她『在隧道的盡頭通常都會有光』」、「喜歡范范 期待范范再開演唱會、再出下一張專輯」，還釣出賈永婕直呼：「謝謝，她一定很開心」，同時，也有人抱持不同意見「很想給女神按讚，但是看到“她”就按不下去了」，對此，賈永婕則回應：「沒關係的不用勉強，彼此尊重」。