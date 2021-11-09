張懷顥推出新歌〈我的錯〉。（海蝶音樂提供）

海蝶音樂新人張懷顥（Mike）推出首張創作專輯《Mike張懷顥Vol.1》，8日推出第二波主打歌〈我的錯〉，由張懷秋、張懷顥兄弟聯手創作。先由Mike譜出旋律，他以自身的初戀分手為出發點，希望由最了解自己的人填詞，於是想到了哥哥懷秋，懷秋在1週後交出歌詞，讓張懷顥一看到就揪心，「哥哥真的百分百寫出我的心聲！」

〈我的錯〉MV因三級警戒而暫緩拍攝，直到解封才重新啟動，居然拍攝到空無一人的信義區，更令Mike感動的是，愛紗看到他發限動，主動帶手搖飲去拍攝現場，而且親切跟大家話家常，探班了兩個小時才離去。

他表示，因為之前大嘴巴發片宣傳時，自己常常當小跟班幫忙，因而和每個團員都變成朋友，「尤其，愛紗姐姐特別照顧我，有心事都可以跟她說，她是我的女神！」據悉在製作專輯的過程中，愛紗常常關心進度，也不只一次表明願意幫忙，讓張懷顥銘感五內。

張懷顥寫〈我的錯〉紀念一段愛，「就誠實的，去面對過去的自己，那個不夠好的自己。」他表示，在那段情感關係中，因為個性不太會表達，也或多或少愛面子，所以常常選擇沈默。「現在成長了、想法也較成熟了以後，回想過去，坦然面對那一切的問題，是我的錯...。」他透過這首歌對自己、對她告解。Mike表示，「當時不懂得珍惜她的好，現在卻也找不到那麼好的女孩了！」