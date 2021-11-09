鹿港四季紅冬歡系列活動即將登場，上午在鹿港鎮公所盛大舉行宣傳記者會。（鹿港鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

12月4日港邊烏魚樂時節將有烏魚子品嘗和示範許多烏魚料理，今天記者會上特別請來大廚現場烹煮中西合璧的烏魚子義大利麵。（鹿港鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化區漁會總幹事陳諸讚（中）指出，12月4日登場的港邊烏魚樂時節將有烏魚子品嘗和示範許多烏魚料理，歡迎踴躍到場消費、品嘗。（鹿港鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

時序入冬、東北季風轉強，美味鮮甜、肉質Q彈的養殖烏也開始上市了。（鹿港鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港四季紅冬歡系列活動，13日將由星耀冬歡演唱會打頭陣，新生代人氣歌手原子邦妮也專程出席宣傳記者會獻唱炒熱氣氛。（鹿港鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

一年一度的鹿港四季紅冬歡系列活動即將登場，13日將由演唱會打頭陣，而每年秒殺的鹿溪宴則於16日開搶，鎮長許志宏強調，冬遊鹿港好吃又好玩，期盼藉此帶動鹿港冬季旅遊潮，值得大家一遊再遊。

東北季風逐漸轉強，時序入冬，鹿港小鎮年度重頭戲又將登場，9日的宣傳活動上請來新生代人氣歌手原子邦妮開場炒熱氣氛，老牌唱將傅振輝緊接獻唱，展現不凡功力。活動還請來大廚現場示範中西合璧的烏魚子義大利麵，香氣四溢。

許志宏表示，冬歡活動自11月13日起至12月5日，開幕活動在公會堂舉行星耀冬歡演唱會，邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩、李千那、原子邦妮、Zing等新生代的人氣歌手，精彩可期；另有FUN玩童樂派對、鹿溪宴、港邊烏魚樂時節，將邀搶大廚示範烏魚料理，而12月5日壓軸最終場的憶曲聽老歌等活動，非常適合老中青三代同樂。

彰化區漁會總幹事陳諸讚說，今年烏魚節邀請大家來品嘗烏魚子，學煮營養好吃的烏魚料理，還有適合親子的蚵殼DIY等。

眾所矚目的「鹿溪宴」將分2梯次於11月27日、28日兩晚在文小五登場，今年主打總鋪師的傳統手路菜，總計5樣前菜、10道主菜和4道甜點，菜色升級、CP值爆表，主菜除了魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、蚵仔煎外，還有首次端上桌的烏魚蒜、三絲捲，令人食指大動。

公所指出，鹿溪宴每晚各辦100桌，每桌4000元價格不變，餐後還有炊粉、紀念碗盤組作等伴手禮，16日上午8點半同步開放網路、傳真和現場報名，每人限報1桌。