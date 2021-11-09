大陸房地產企業債務風暴至今未解。綜合陸媒報導，中國銀行間市場交易商協會9日與大陸房企舉行會議，多家房企計畫在銀行間市場註冊發行債務融資工具，可望緩解資金燃眉之急。值得注意的是，市場才傳出大陸國務院智庫8日找來房企和銀行共同開會，外界普遍認為這是官方為房企尋求解套之法。

第一財經報導，中國銀行間市場交易商協會9日舉行房地產企業代表座談會，參會人士透露，包括招商蛇口在內的多家房企近期均有計畫在銀行間市場註冊發行債務融資工具。報導引述參會人士透露，招商蛇口、保利發展、碧桂園、龍湖集團、佳源創盛、美的置業等公司近期均有計畫在銀行間市場註冊發行債務融資工具。

路透9日引述知情人士透露，大陸國務院智庫8日與多家房地產開發商和銀行機構在深圳舉行了會議，座談內容包括房地產市場總體形勢、當前面臨的風險，以及對房地產稅的看法和意見等。

消息人士透露，參加會議的包括萬科、佳兆業、平安銀行、中信銀行、建設銀行及中鐵信託等。消息人士還稱，資金流動性困難的地產商佳兆業則在會上直接表態，需要外部的協助，並呼籲國企出手助其改善流動性。