男網友抓包女友在包養網站找乾爹。（圖／翻攝自PTT）

如果抓包女友在包養網站找乾爹該怎麼辦？就有一名男網友發現女友的照片出現在包養網站，起初以為可能被盜圖，沒太在意，但看了照片女子的自介，竟然身高體重都跟女友符合，讓他有綠光罩頂的感覺。

原PO在PTT發文表示，朋友在包養網站上看到女友的照片，他起初以為是盜圖，但看完自介 ，除了身高、體重跟女友一樣，連連打字的方式都有點像。原PO透露，他與女友是在交往網站認識，交往一年半，2人平日會互傳訊息，女友假日會到他家住，平日則是傳訊息、通電話維繫感情，不會讓他找不到人。

發現女友在包養網站找乾爹，原PO回想，女友這半年來都處於待業狀態，某天看到她換包包就好奇詢問：「怎麼沒上班還買那麼貴的包包？」女友僅回答是姊妹一起送的「現在不禁讓我猜想，會不會是給人家包養陪約會，對象送給她的禮物？」

網友看到貼文紛紛認為被綠的機會很大「可以分手了，綠綠的」、「一定很正，我是說帽子」、「不用上來問我們，本人呼籲一律分手」、「叫你朋友包她約出來看看，一次考驗完友情跟愛情」、「有疑問就旁敲側擊試探吧」、「這個問或不問都有疙瘩了，建議分手」。