台南市長黃偉哲檢視低地板公車的無障礙相關設施（洪榮志攝）

網紅「輪椅女孩雪莉」在臉書分享在台南坐輪椅搭公車的不愉快經驗，引發大批網友關注，市長黃偉哲不僅二度留言道歉，9日更會同3名身障團體代表，共同檢視現行低地板公車的無障礙相關設施，以及無障礙服務流程SOP。黃偉哲還呼籲公車駕駛，不要因個人的情緒影響對身障者的服務品質。

黃偉哲指出，大台南公車接連發生對交通弱勢族群服務態度不友善的情形，因此特別邀請身心障礙者權益保障推動小組委員邱麗夙、財團法人台南市無障礙協會理事長林昭坤及社團法人台南市腦性麻痺之友協會林玉琴理事長等身障團體代表，共同檢視大台南公車服務輪椅族等交通弱勢族群的SOP，並從中聽取改善建言，希望打造優質的友善無障礙搭車環境。

交通局長王銘德表示，台南市的低地板公車斜坡板，目前均符合車輛安全檢測基準「低地板大客車規格規定」，坡度約15至25度，還可搭載輪椅輔具。至於11月7日發生公車對「輪椅女孩雪莉」服務不佳事件，經調閱行車影像，釐清駕駛員確有未落實服務流程事宜，將依公路法規定裁罰9000元，並予輔導及加強教育訓練。

王銘德還說，交通局除要求公車駕駛應落實服務行動不便旅客的流程外，也將要求各家客運業者，明確訂定針對駕駛員服務行動不便旅客的獎懲措施，例如每次妥善服務行動不便旅客均予行政獎勵或頒發獎勵金，鼓勵駕駛正向積極服務身障朋友；如有遭投訴服務不佳且查證屬實，則加重處分或不適任汰除。

公共運輸處祕書劉佳峰強調，無障礙服務與安全均列為每年度公車服務重點課題，該處除持續不定期派員稽查外，也已於公車評鑑作業中，將低地板公車服務流程納入重點評鑑項目，要求客運業者加強公車無障礙乘車服務。