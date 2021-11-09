原住民族委員會於日前公告「111年原住民族歲時祭儀放假日」，但過去許多公司會向原民會詢問，如果是該名原住民同仁要放假，可以選擇其配偶、父母的族別的歲時祭儀日嗎？原民會表示，明年歲時祭儀放假方式更具彈性，公告中更已明定，只要憑原住民身分證明就能跟雇主或學校申請放假一天，期盼族人踴躍返鄉參與歲時祭儀。

原民會表示，依據紀念日及節日實施辦法規定，原住民可以在該會公告的歲時祭儀放假日期放假一日。經徵詢各族代表及地方政府意見後，該會決定各族歲時祭儀放假日都採用「一定期間」的形式，便利族人彈性選擇放假日期。

原民會提及，跨族通婚已是原住民族社會常態，此次公告因而新增規定，族人可從本人、父母或原住民配偶的所屬民族歲時祭儀放假日中，任擇一日放假。該會舉例說「假設有位排灣族的族人朋友，爸爸是布農族，媽媽是排灣族，配偶是卑南族的話，這位族人朋友可從排灣族、布農族或卑南族歲時祭儀日期中，擇一日放假。」

原民會強調，參與歲時祭儀而放假一日是族人權利，部分事業單位或學校機構可能尚未熟悉，所以此次公告特別明定，只需用戶口名簿或戶籍謄本等原住民族別身分證明，就能向雇主或學校申請放假1日，不需要其他證明文件。

原民會最後表示，期望雇主及學校單位配合法令落實歲時祭儀放假制度，更期盼族人積極返鄉參與歲時祭儀，共同傳承原住民族文化。