台電全面擴充通信設備，並建置超高速光纖系統，成為國營事業第一間引入最先進電信等級網路技術的公司，台電9日起開通測試總管理處至南部資料中心的通訊線路，開啟台電通信系統網路化的新紀元。台電表示，升級後的超高速光纖通信系統，將能更快速靈敏地傳導巨量數據流，讓供電更穩定，並為未來智慧電力服務奠基。

台電指出，電力系統的傳輸、調度、保護及監控，以及數位轉型後的智慧電網、大數據分析皆需仰賴快速靈敏的通信系統，有如人體「神經傳導系統」，扮演全台電力調度、供電安全不可或缺的角色。

台電自建的超高速光纖通信系統，網路據點遍布台灣本島及澎湖，除了是國營事業首發，在頻寬及網路規模也是現有電信業者以外的雙第一。台電表示，台電取法道路系統中的國道、省道、鄉縣道模式，以核心網路、中繼骨幹網路以及接取網路3階層，分階段建置992套設備，除了將核心網路頻寬提升10倍至100Gbps，中繼骨幹及接取網路也分別有4倍及1.6倍以上增幅，並全面將電路數量擴充至3倍以上，頻寬大幅擴增後，也為台電拓展電信事業頻寬出租帶來新商機。