針對台灣出口艙位短缺的歐洲線，陽明海運（2609）今（9）日宣布11月台灣直航歐洲提供加班船服務。

陽明海運表示，目前全球港口作業仍面臨碼頭壅塞、船期延誤狀況等情況，然而各國海上運輸需求暢旺，導致出口艙位不足與各類產業供應鍵吃緊之窘境延續。陽明海運瞭解台灣客戶貨載需求，期能發揮企業力量協助維持台灣出口競爭力，故針對台灣出口艙位短缺之歐洲線，於11月透過臨時性運力調整執行一航次加班船，以紓緩近期國內產業出口艙位壓力，滿足客戶需求。

陽明11月歐洲線加班船，靠泊港序及預計抵達日期：鹽田 (2021/11/12) – 高雄 (2021/11/14) – 香港 (2021/11/16) – 新加坡 (2021/11/21) – 蘇伊士運河 (2021/12/04) – 熱那亞 (2021/12/09) – 南安普頓 (2021/12/15) – 鹿特丹 (2021/12/17)– 蘇伊士運河 (2021/12/27) – 鹽田 (2022/01/15) – 高雄 (2022/01/17)