德基發電廠1號機直徑2公尺的水輪已完成磨耗板焊補。（王文吉攝）

台電動員60多名工程師拆解德基電廠1號機，進行六年一度的大修工程。（王文吉攝）

德基發電廠1號機合金鋼表面遭高壓水流、砂石沖刷，造成多處孔洞鏽蝕。（王文吉攝）

德基電廠維持2、3號機發電，1號機停機進行檢修。（王文吉攝）

台電人員在德基電廠3號機上放「乖乖」，確保「乖乖運轉」。（王文吉攝）

台電工程師拆解1號機20支導翼進行檢修。（王文吉攝）

德基發電廠建於德基水庫大壩左岸必坦鞍部地下270公尺。（王文吉攝）

德基水庫滿水位為海拔1408公尺，水流經壓力鋼管送至海拔1241公尺的水輪機，並沖動輪葉旋轉進行發電。（王文吉攝）

供應大台中用水的德基水庫目前蓄水率約98.5％，大甲溪發電廠持續調控維持高水位發電。（王文吉攝）

德基水庫進入枯水期，去年同期蓄水率僅47％，目前約98.5％，近日東北季風帶來上游降雨，不無小補，大甲溪發電廠持續維持高水位發電，以因應大台中用水需求。德基電廠1號機正進行為期2個月的大修工程，本報記者獨家深入地下270公尺廠房，直擊水輪機鏽蝕現況。

德基發電廠建於大壩左岸必坦鞍部地下270公尺，設有3座日本日立製作所製的法蘭西斯豎軸式水輪機，自1974年11月商轉至今。以德基水庫滿水位海拔1408公尺計算，水流經壓力鋼管送至高低落差167公尺的水輪機，利用位能轉換為動能推動水輪機旋轉，進而產生電能。

德基發電廠主任張順義表示，強力水壓夾帶泥沙會沖蝕水輪機的磨耗板，若損壞不嚴重，平時均會進行焊補，但長期下來會改變金屬應力結構，因此排定每6至8年大修。1號機將檢修至明年1月，3號機已在2019年完成大修，2號機排定2023年大修，目前維持2、3號機發電。

德基發電廠1號機正進行大修，台電動員總公司電力修護處及大甲溪電廠機械組、電器組、運轉組等60多位工程師，逐一拆解法蘭西斯豎軸式水力發電機組。直徑2公尺的水輪合金鋼表面遭高壓水流夾帶砂石沖刷，造成孔洞鏽蝕，20支導翼等機件也有耗損，檢修耗時2個月。

張順義說明，法蘭西斯豎軸式水輪機在20世紀初就已定型，100多年來變化不大，唯控制系統一不斷進步，以前需5人值班，現在節省至2人。該廠3座水輪機從建廠即沿用至今，當初有採購多組備品輪替使用，但焊補4至5次，金屬應力改變即報廢，並向日本原廠訂購。

大甲溪發電廠副廠長王壽燾表示，德基水庫去年同期蓄水率僅47.85％，水情相當緊張，近日東北季風帶來上游降雨，持續小有進帳。目前德基水庫水位在1407公尺左右，蓄水率約98.5％，將持續維持高水位發電。