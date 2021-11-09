大陸澎湃新聞記者9日強勁寒潮裹挾大風暴雪登陸大陸北方地區，據中國天氣網消息，內蒙古通遼從7日10時核心降雪時段到來，強降雪已持續約46小時，累計降雪量達81.3毫米。在7日、8日兩天連續遭遇特大暴雪後，當地積雪深度打破了1951年來的最高紀錄。

「東北大暴雪」「通遼積雪太深房屋被埋」等話題登上網路熱搜，引發輿論關注。大陸中央氣象台11月9日繼續發布暴雪藍色預警，受東北冷渦緩慢東移影響，預計9日內蒙古東北部、遼寧中北部、吉林南部、黑龍江西部等地部分地區仍有大雪，局地暴雪（10～13毫米）。上述部分地區新增積雪厚度3～8釐米，局地可達10釐米以上。

澎湃新聞報導，東北、內蒙古這次寒潮、降雪天氣究竟為何如此之強？將帶來哪些影響？11月9日，內蒙古自治區氣象台首席預報員張桂蓮表示，新疆冷空氣東移的高空槽，緩慢在東移過程中逐漸加強為冷渦，由於該冷渦移動速度緩慢，造成了此次長時間大範圍雨雪、大風和降溫天氣。

張桂蓮表示，這次寒潮過程降雪量較大，通遼市南部、赤峰市南部、錫林郭勒盟西南部中東部偏南地區積雪厚度達15釐米以上，設施農業將受低溫冷害影響。如果後期積雪不能盡快消融，將會形成嚴重「座冬雪」，對牧區、半農半牧區的飼料儲備是嚴峻的考驗，有可能引發「白災」也即雪災。

遼寧省氣象臺首席預報員周春曉稱，目前遼寧西部地區的過程降雪量已經突破1951年以來有氣象記錄以來的歷史極值，中北部部分地區的降雪還在持續，也存在突破歷史極值的可能。

張桂蓮指出，這次降雪範圍比較大，內蒙古西部偏東、中部和東部偏南地區普遍出現中到大雪，特別是中部偏南和東部偏南地區出現暴雪，其中赤峰市東南部、通遼市南部出現特大暴雪。最大降雪量出現在通遼市庫倫旗，達到60毫米，當地積雪深度達到50釐米。從5日夜間至7日，內蒙古有32個站出現降雪極端事件，其中3個站降雪量突破歷史極值，分別是錫盟西烏旗、通遼市奈曼旗青龍山和庫倫旗。