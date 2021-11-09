郭子乾今上電台接受主持人黃暐瀚專訪。（POP Radio提供）

郭子乾首度擔綱男主角的時代大戲《茶金》將在11月13日開播，他今(9)日接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，表示劇組為了完美呈現1950年代茶商的興衰歷程，「取景就繞了台灣兩圈半」，找了很多古蹟拍攝，場景真的很美更還原了當年的時代氛圍。

出道30多年始終對表演充滿熱忱，郭子乾回憶當年踏入演藝圈的契機，透露「李國修是恩師，王偉忠是貴人」。他就讀中國海專時參加話劇社，學長竟邀來李國修擔任指導老師，李國修希望能讓舞台劇的種子在校園裡發芽，不拿酬勞每週幫他們上課3天，還一學期寫一齣劇給他們公演，郭子乾感嘆「現在回想都覺得怎麼會有這麼好的機會！」還不忘開玩笑說「大概是因為我們這群學生都很會拍馬屁，老師覺得教我們很有成就感」，李國修當年的暖舉更讓郭子乾的志向從船員轉為演員。

郭子乾出道以來有著「模仿天王」封號，在節目中更信手拈來多位經典角色，像是行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲，讓聽眾紛紛在聊天室留言「院長、部長、市長今天一起上節目了！」日前模仿E.SO瘦子更造成許多討論，連瘦子本人也轉發認證，郭子乾在節目也不忘擺出瘦子的招牌動作拍照留念。

被黃暐瀚問到最滿意的模仿角色，郭子乾強調「永遠是下一個」，希望繼續創造更多經典的角色，對模仿角色不受限的他笑說唯一不能模仿的大概是自己，「如果叫我模仿郭子乾我真的不會」。