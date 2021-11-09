大陸明（11／10）天即將公布的10月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）。據路透綜合約30家機構的預估中值顯示，10月PPI年漲幅預料「破1」升至1.4％，為去年9月以來最高；能源類、有色金屬等大宗商品價格持續高企，能耗雙控政策下高耗能類大宗商品供給收縮，預計PPI年漲幅將升至12.4％，為1995年10月以來的26年最高位。

該報導援引大陸國泰君安證券宏觀團隊分析師董琦觀點指稱，菜價超季節性上漲是最大推動CPI漲勢的動力，國際油價上漲亦有貢獻。

該團隊在報告中並指出，豬價先跌後漲，平均價格和9月基本維持一致；但北方強降水造成的減產造成蔬菜價格飆升。28種重點監測蔬菜價格較前月上漲20.4％，創歷史最大漲幅；七種重點監測水果環比價格上漲3.4％，為下半年以來首次轉正。

同時，非食品方面，全球能源供需緊張的形勢繼續推升能源價格，10月布蘭特原油平均價格大幅上漲12％至每桶83.8美元。大陸國內成品油價格快速上升，導致CPI交通通信分項上漲。

PPI方面，機構們指出，近期大陸國內大宗商品價格指數顯著上漲，其中能源類、礦產類、有色類漲幅較大。隨著限電限產力度加大，工業中間產品供給受限導致價格快速上漲。經過對流通中的生產資料價格歸類測算，九大類生產資料全部上漲，其中，煤炭、化工產品價格10月較前月漲幅都在兩位數。交銀金研中心綜合判斷，預計10月PPI較前月顯著上漲，年漲幅預估為12.4％。

國泰君安證券宏觀團隊認為，能源價格上漲是10月PPI攀高的最大推動力，其他大宗商品價格也大多上行，預計10月CPI年漲1.7％，PPI年漲13.4％。