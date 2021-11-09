新北市永和區世界宗教博物館今成立滿20周年，館方今館慶典禮暨「華嚴世界—靈性生態館」啟動儀式，希望透過教育展示，推廣保護環境生態的理念。（蔡雯如攝）

新北市永和區世界宗教博物館今成立滿20周年，館方今館慶典禮暨「華嚴世界—靈性生態館」啟動儀式，希望透過教育展示，推廣保護環境生態的理念。（蔡雯如攝）

新北市永和區世界宗教博物館今成立滿20周年，館方今館慶典禮暨「華嚴世界—靈性生態館」啟動儀式，希望透過教育展示，推廣保護環境生態的理念，靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師也與蔡英文總統、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫等人為生態永續、地球平安、世界和平祈福，盼邀請更多人關注地球氣候、生態議題。

心道法師表示，他30多年前立下籌建世界宗教博物館的大願，經過各界百元募款支持下，順利在2001年開館，宗博館20多年來秉持著尊重、包容、博愛的理念，持續深根「宗教交流、藝術文化、生命教育」3大領域，更成為台灣博物館法立法後，第一座登記立案的私立博物館。

館方為慶祝20周年館慶，邀請葛萊美得主央金拉姆開場演唱《大地的呼吸》，並播放跨宗教代表祝福影片等，同時舉辦靈性生態館啟動儀式，在展示大廳利用圓形球體模擬不同角度的地球，播放愛地球主題環場影片，盼以2分鐘的視覺饗宴，吸引觀眾注重地球生態問題。

活動過程中，蔡英文與各宗教代表手持祝福心燈進行祈禱儀式，祈願人間有愛、世界和平、地球平安，而現場也安排「蓋手印」儀式，感恩靈鷲山護法會及董事會一路支持。蔡英文致詞表示，靈鷲山多年來用跨宗教、跨文化和跨領域的方式，持續關心極端氣候、生命教育等重大議題，也在各地發起公益活動，長期捐贈愛心物資，供餐給食物銀行及弱勢團體，上個月也在北海岸發起淨灘活動，推廣親子環境教育。

蔡英文說，過去疫情期間，靈鷲山也支持政府的防疫政策，透過網路舉辦線上法會，成為社會的重要精神支柱，期盼未來宗教界能和政府有更密切的互動，集結善心力量，為台灣、世界做出更多貢獻。

隨後抵達的侯友宜也表示，新北市何其有幸，有靈鷲山和世界宗教博物館這兩塊寶地，尤其宗博館不分國籍、宗教的理念，讓民眾都能認識環境、生態價值，新北市有責任跟自然資產走下去，不但要創造偉大國際大都市，成為台灣最大市外，也要做大事，將會和心道法師站在一起，愛和平守護地球。

宗博館表示，「靈性生態館」啟動後，希望讓民眾看到靈性與生態的密不可分，並形成對保護環境生態、停止傷害地球的共識，喚起內在和平善念，建立人類與生態共存的信念。