李國毅今出席創世基金會公益活動。（粘耿豪攝）

李國毅今出席創世基金會公益活動。（粘耿豪攝）

李國毅今出席創世基金會公益活動，侃侃而談新手爸爸心情。（粘耿豪攝）

上月底升格新手爸爸的李國毅，9日擔任創世基金會「寒士吃飽30」活動愛心大使， 出席 「『毅』起送禮到家『罩』亮植物人家庭活動」，並設計聯名口罩，號召粉絲一起做公益，同時呼籲民間企業、團體支持一份年禮及平安紅包，共同響應第32屆寒士吃飽30活動。過去對私事一向低調的他，難得侃侃而談新手爸爸心情，坦言因老婆橘子還住在月子中心，加上他最近事情多、很忙，且和老婆分兩組「王子組」、「公主組」分別照顧狗兒子「威廉」和女兒「威廉妹妹」，負責照顧威廉的他久久才能去一趟月子中心，大都互相視訊、傳照片，目前僅參與到抱寶寶的部分，所以還沒有明顯當爸爸後的適應問題。

李國毅覺得自己當爸爸後個性改變滿多，「想到未來要承擔家庭、照顧太太、小孩，還要兼顧工作，一直在思考這些問題，讓人變得比較沈穩」。他也透露自己因爲想陪著太太，所以全程陪產、錄影，但他笑說生產畫面和想像的不一樣，「原以為爸爸會先在產房外面等護理師叫，進去後有塊布擋著，後來沒有，從待產到出生都在同一間房、同一張床，生產時醫生就開始了，我就一直陪著太太，原以為自己會很感動會哭，但我跟太太都是不可思議的感覺居多，因爲一個在肚子裡這麼久的生命就被拉出來 ，很驚訝的感覺！」

他形容女兒長得滿漂亮，沒有皮皺皺的，家人都說隔代遺傳像阿嬤，眼睛特別像，他有4個姊姊、6個外甥外甥女，但都不在台灣，對爸媽來說終於有一個可就近一直玩的孫女出現，他們也很開心期待。

他說這段時間他有很多事要做，當爸爸的就是要負責跑腿、買東西、對外聯絡， 「體驗很多人生第一次，第一次去戶政辦出生登記、領生育補助、幫寶寶辦健保卡，都是人生特別的經驗，也會豐富我演員的工作」。被問未來是否可以演爸爸，他笑說「還是不用啦，以前演過淡淡的、不是專職的爸爸，現在的還是想專心在演員身份上，不想身上太多爸爸的標記，還是希望以演員身份好好努力」。

把新手爸爸後的第一次曝光、公開深情告白獻給出席公益活動，李國毅說，自己一直以來感受到這麼多的愛，非常願意出席公益場合，不想要浪費大家給他的愛，「我覺得現在的我每一天都太幸福太滿足了，我非常滿足現在自己的人生。所以除了分享生活，還想要分享更多的愛，盡量希望傳達這樣的觀念給所有人」。

他坦言自己現在還在爸爸「新手村」，有向邵翔、藍鈞天等奶爸前輩請教，程度停留在「很會抱」，未來會認真學包尿布、包巾、洗澡，也有自信應該可以幫忙帶小孩，「我會是好爸爸、會是媽媽的好隊友！」他也透露老婆懷孕期間身體非常健康，女兒更是天使寶寶，都沒讓媽媽孕吐、睡不好或吃不下飯，太太是在身體狀態非常好的狀況下順利自然產，日前回診時，連醫生都說已經恢復差不多了，誇她「太太，妳適合生產」、有適合懷孕體質。他從小在大家庭大家族出生長大，喜歡熱鬧，非常能感受得到有兄弟姐妹市多麼幸福的事，所以當然會再生第二個。

他也坦言自己將來可能成為「女兒傻瓜」，「理智一直告訴我不能這樣，但太太應該會比我嚴格」，他說已經有點煩惱怎麼教育小孩，畢竟現在跟以前他小時候已經是完全不一樣的社會，資訊太發達，他有請教朋友怎麼帶天蠍座女兒，聽說有天蠍座女兒會喜歡「很酷的爸爸」，「覺得很虛幻，聽不懂什麼叫很酷的爸爸，我應該好好認真做工作就會很酷了啦！」

他從拍完三立《廢財闖天關》後休息至今，正在等已確認接拍的新戲劇組開拍，他稱自己滿幸運可以陪著太太整個孕期，也強調兩人是在規劃之內結婚生女，尤其養了狗狗威廉後對兩人是很大的契機，讓他們彼此看到更多的另外一面，發現可以照顧另一個生命，有種都準備好了、練習好了的感覺，因為養狗狗的過程真的滿像養小孩，他們一起把威廉教得非常乖，三個月就會起立坐下握手趴下，上廁所在固定地方，也不會護食。最近還常讓威廉看妹妹的視訊、把妹妹的包巾拿回家讓牠聞、習慣妹妹的味道，「很期待王子與公主未來怎麼相處，我已經準備要好好拍下來！」