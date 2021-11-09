針對桃園地檢署檢察長王俊力將接掌調查局一事，調查局長呂文忠9日表示，他自己沒有接到消息，對於任何長官安排都尊重，並稱讚王俊力工作非常認真、非常優秀。

呂文忠是在調查局舉辦今年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式上，接受媒體採訪時作上述表示。

呂文忠說，他跟王俊力檢察長共識很久，民國72年就認識，2人在同一個金管單位，王工作非常認真，也非常優秀。

他強調，調查局工作包括國家安全維護，重大犯罪調查，壓力很大，當時他在立法院答覆立法委員說，「樹大必有枯枝，人多必有白痴」，這只是句形容詞而已。

他說，一個單位人多，難免會有害群之馬，當時立法委員也舉例，局裡人員過去違法犯紀的例子，他就用這句話答覆委員。

呂文忠說，他覺得調查局調查官都非常優秀，工作認真，工作崗位上競競業業，他在局裡任職將近3年2個月，覺得調查官都表現優異，期間經過2次選舉還有疫情，也面對很多新形態犯罪，例如電腦駭客、假訊息、境外竊取我營業祕密等案件，都辦得有聲有色，交出亮麗成績單。

他說，面對調查官違法犯錯，一定痛定思痛檢討，將所有可能發生弊端解決，像毒品調包案件，已提出10項防弊措施，也獲法務部支持，包括將來毒品案件移送地檢署，地檢署一定要放置地檢署贓物庫，他保證以後一定不會再發生這些弊端。

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