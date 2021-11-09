雲林縣台西鄉中山老街活化，頹屋重現光彩。（呂耀中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉因人口外流，市區中山路老街四處可見破損頹屋，影響市容景觀，內政部營建署委託水牛設計部落公司，著手將頹屋公共空間化，9日設計公司選定5間老屋重新整修，打掉遮蔽原建物山牆的加蓋牆，讓充滿歷史意涵的山牆重見天日，訴說台西第1街的早年榮景。

水牛設計部落公司曾負責營造雲林縣口湖鄉梧北社區，以鐵花窗為主題，讓偏鄉社區爆紅成為打卡熱點，更拿下美國與法國2國際設計比賽銀獎。此次再接下內政部營建署、雲林縣政府擬定的「雲林縣台西鄉中山路人文景觀再造計畫」，要讓中山路老街重獲新生。

水牛設計部落公司負責人呂耀中表示，此計畫主要內容為頹屋空間清理及活化、景觀綠美化、老店博物館，其中頹屋空間改造共5間，原本頹敗、堆滿雜物的空間，經過清理、整修、保留結構，場域氛圍已完全改觀。

呂耀中說，為什麼台西老街建築立面，都找不到像斗六太平老街那樣的山牆立面？原來在於道路調整後，原本的建築外牆在增建後，成為第2進的內牆，因此街上看到的景觀，幾乎都是後來常用的混凝土、抿石子、磁磚，唯一有山牆的房舍就在中山路205號。

呂耀中指出，此山牆的泥塑約有近百年歷史，雖然歷經風雨、歲月的侵蝕，但是還保持相當完整，1朵小花與兩旁捲起的葉子，搭配瓜形圓球，還有中間的旗座裝飾，令人驚艷，目前已由工作人員展開清理，很快就能重現光彩。

「頹屋公共空間化後，不僅可供民眾休憩，還可成為小吃攤位」，呂耀中解釋，頹屋改造後為半開放空間，很適合作為餐飲場域，藉由聚集人潮，更快速地融入民眾日常生活中。