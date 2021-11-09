包種茶市場萎縮桃園龍潭區農會辦競賽鼓勵茶農增技術。（呂筱蟬攝）

桃園市龍潭區茶園面積約有500公頃，當地種植包種茶有數十年歷史，但近年來包種茶市場漸漸萎縮，為配合推動地區特色農產，鼓勵茶農生產高品質包種茶，龍潭區農會舉辦優質球型烏龍茶技術競賽，鼓勵茶農增進製茶技術，並透過分級包裝增加茶葉行銷通路。

龍潭區農會指出，近年來茶葉市場受到進口茶衝擊，台灣各茶區產銷量銳減，而龍潭區生產的包種茶以機採為主，大幅改善缺工問題，並利用桶球機來製作所以產量較高，當地推廣龍泉包種茶已有數十年歷史，因為產區位在氣候溫和有霧的龍潭台地，屬於紅土層排水性良好適合種植茶樹，為低海拔的烏龍茶種，茶葉色澤鮮艷墨綠帶麗色，茶湯色澤蜜綠豔浮麗色，香氣撲鼻飄而不膩，滋味圓滑新鮮無異味。

這次競賽使用台茶12號(金萱)茶菁，製茶過程依序進行茶菁、日光萎凋、室內萎凋、殺菁、揉捻、初乾、覆炒團柔和乾燥等步驟。烏龍茶的外觀講究整齊、龍形條索、葉尖捲曲呈現球形、色澤墨綠帶油光，香氣則以清純為重。競賽結果則由楊梅區特用作物產銷班組員鍾新豐、莊榮合、吳建德、張龍端勇奪冠軍，龜山區茶葉產銷班吳春長、洪偉鑫、李宸鎰、謝丁凱獲第二名，第三名則為龍潭區特用作物產銷班第三班廖俊融、鍾明學、鍾旻辰、申章增獲獎。