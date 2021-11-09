據《每日郵報》報導，丹麥研究人員發現一種歸屬於「蟲黴目」(Entomophthora muscae)的寄生真菌。一旦雌蒼蠅感染這款「喪屍」菌，7天內就會遭該款真菌由體內到體外啃食乾淨，只剩一具空殼。真菌還會分泌一種類似催情素的化合物，吸引雄蒼蠅前來姦屍；只要有色蠅上鉤，喪屍就會噴出數千個孢子到雄蒼蠅身上，繼續宿命的輪迴。

這份研究已由丹麥哥本哈根大學組成的研究團隊，預先發表於2021年10月份的《bioRxiz》，但還未經過同僚審查。論文指出，這種真菌會感染雄性與雌性的蒼蠅；不過，這項研究僅專注在牠如何感染母蒼蠅並色誘雄蒼蠅的過程。

論文指出，真菌蛆會感染雌性蒼蠅，穿透她的皮膚。隨後在母蠅的全身生長，啃食其內臟、脂肪與肌肉，只要5到7天內就能殺死雌蒼蠅。

此時，母蒼蠅的屍體上已長滿一系列微小的孢子，足以感染前來的公蒼蠅；甚至，喪屍真菌還能讓母蠅變成小喪屍，藉由控制其大腦，操控其停落在能找到的最高棲息處，好讓孢子噴到空中時能盡可能的感染更多蒼蠅。

這個過程稱為「登頂病」，是真菌侵入果蠅的神經系統，並在吞噬大腦與肌肉前逼使母蠅拼命攀爬。隨後母蠅死去，屍體長出一系列的小型莖，每個莖內都有加壓液體，含有可向外噴射的孢子。

當不幸的雄蒼蠅遭小喪屍催情，前來蠅與蠅的連結時，腫脹的母蠅腹部會噴射出大量孢子，進而感染公蒼蠅。下一輪宿命輪迴又在新宿主身上登場。

在實驗中，科學家讓公蒼蠅「選妃」，在已感染與未感染的母蠅間選擇交配對象。結果發現，相較於沒有感染的母蒼蠅，健康的雄性蒼蠅選擇與感染母蒼蠅交配的機率高出近5倍(15%比73%)。

甚至，研究團隊還找來被凍死卻沒有感染的母蒼蠅屍體來做為對照組，同樣沒有像已感染的母蒼蠅屍體那樣地有致命吸引力。

研究團隊解釋，健康的公蠅被遭真菌殺死的屍體所吸引，前來求偶並試圖交配，這大幅增加新宿主遭感染的機率，從而保證真菌病原體的傳播。之所以如此，在於真菌會改變母蒼蠅皮膚的碳氫化合物水平，並產生數種不尋常的揮發性化合物，這就像催情素吸引公蒼蠅變戀屍癖。

不尋常的揮發性化合物稱為倍半萜(sesquiterpenes)，這在過去的蒼蠅身上未曾發現。研究團隊表示，除蒼蠅外，倍半萜對亞洲蜜蜂還有大黃蜂同樣有致命吸引力。

甚至，這類催情化學物質產生的不只是吸引力，還與進食有關。雄性蒼蠅不只是受到交配的刺激而來，而是以孢子為食的目的而來。

先前的文獻已經描述Entomophthora muscae如何無情的感染新宿主；其實， Entomophthora翻成中文就是「昆蟲的毀滅者」，果然名不虛傳。