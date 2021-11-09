房仲業者今（9）日表示，儘管實價登錄2.0已在七月正式上路，預售行情必須在簽約後一個月內申報對外揭露，但是對於辦理房貸的銀行來說，由於近期全台房價正在「有感」上漲，因此出現申請房貸銀行大呼「估不到！」的罕見現象。

最近疫情緩和後，房市交易熱絡，房價明顯上漲，但是，房仲業者發現，民眾購屋申請房貸時，竟發現，申請房貸的困難度，也增加了。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天表示，最近銀行面對上漲又急又快的房價，面臨房價「估不到」的問題。預期必須等到新的實價揭露案例多一些，成交行情陸續揭露，銀行的估價才有辦法跟上。

曾敬德表示，目前包括新竹、台中、台南與高雄，都陸續有估價跟不上的現象發生。

曾敬德表示，目前銀行「正式」進件受理的案件，大概八成以上還是估得到成交價，但問題是，很多案件業務接收到「預估」後，發現估不到價格，就不敢受理，等於在前端就被篩選掉很多估不到價格的案件。

曾敬德表示，以前房價短時間上揚的時候，也會出現類似的現象；但是最近的現象，不僅房價上漲速度很快，而且從北到南分佈區域之廣，即使在過去也相當罕見。

根據今年第三季的信義房價指數顯示，過去一年，全台五都、加上新竹，房價上漲幅度達5~26％。

其中漲幅最大的是新竹，高達26％，總價1000萬元的房子，一年房價上漲高達260萬元，漲幅超過20％的自備款。

漲幅第二名的則是台中市，今年已上漲15％；排名第三位的是桃園，漲幅達12％。

另外，高雄漲幅也接近1成。

至於雙北市，則漲幅相對較小，台北上漲5％，新北上漲7％。顯示這波房價上揚，是全面性的。

曾敬德表示，實價登錄2.0上路後，銀行、估價師都會參考實價登錄揭露的案例價格，不過最近漲勢太快，與現在揭露的房價有段差距。因此，要等到有更多的實價紀錄，針對房貸案件的估價才能夠慢慢跟上，但若是漲勢不止，估價恐怕短時間內還是會有估不到的問題。