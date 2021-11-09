股市聞人阿土伯李金土今（9日）捐贈桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣及花蓮縣等5縣市消防救災車共22輛，捐款金額達9000萬，創下消防史上個人最高捐贈紀錄，消息一出引起網友們熱烈討論，有人好奇阿土伯當年3天賺1億的致勝祕笈，他則透露自己多遵守「4不3要、吃8分飽」原則，同時選擇近十年殖利率5%的大型股做為投資選擇。

阿土伯縱橫股海超過50年，此次秉持著秉持熱心公益與回饋社會的精神，捐贈消防車與救災車給5縣市，讓PTT網友們大讚很有心，「為阿土伯鼓鼓掌」、「取之於社會，用之於社會，謝謝阿土伯」、「做善事，給讚」、「9000萬不少阿，有些幾十億的都不見得捐出來」、「推爆，祝身體健康，長命百歲。」

此外，有網友開玩笑表示，應該有自己的錢在裡面，「好事給推，裡面應該有我的錢」、「裡面一定有我的錢QQ」、「想到我的錢也在裡面，就覺得我也做善事了」、「推，但那裡面應該也有我的錢，能算我也有捐嗎」、「看到推文說我的錢在裡面，快笑死。」

不僅如此，有內行人透露，阿土伯本就是股市大戶，當年很多公司的股東會，阿土伯都會親自參加，常常上新聞媒體版面，可說是散戶、菜籃族代表。

阿土伯也曾透露，當年台股上萬點，行情大好曾3天賺1億，讓許多人好奇他的投資心法。鏡周刊報導，阿土伯有「4不3要、吃8分飽」原則，4不就是不貪心、不融資、不放空、不聽謠言；3要就是要做功課、要量力而為、要愛惜生命；8分飽原則則是切勿追求「買在最低、賣在最高」的可能性，不然會很痛苦，影響生活品質。

同時，阿土伯選股考量經營者品德、產業前景、營收及成交量等，並傾向購買近十年平均殖利率達5%左右的大型企業股票，採取長期投資、穩定股息股利的方式。