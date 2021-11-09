晶片電阻廠大毅(2478)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為2.29億元，季減18%，累計前3季每股盈餘為5.32元；大毅表示，第4季客戶庫存水位較高，正處於庫存去化中，亦有大陸限電及主動元件缺貨問題干擾，不過目前公司庫存天數約2個月，還算健康狀況。

大毅今天舉行線上法說會，公布前3季財報，第3季受到客戶端缺料影響，大毅第3季合併營收為15.71億元，季減4%，營業毛利為4.54億元，季減7%，由於稼動率下滑，單季合併毛利率為28.95%，季減1.13個百分點，營業淨利為2.64億元，季減23%，稅後盈餘為2.29億元，季減18%，單季每股盈餘為1.61元；累計前3季合併營收為48.08億元，年增20%，營業毛利為14.11億元，年成長46%，合併毛利率為29.36%，營業淨利為9.25億元，年增48%，稅後盈餘為7.59億元，年成長25%，每股盈餘為5.32元。

目前大毅有70%為自有品牌銷售，14%透過代理通路商銷售，代工約占12%。

就終端應用來看，今年第3季消費性電子占比約37%，電腦周邊占比約21%，通訊占比約18%，工業占比約14%，車用占比約6%，其他占比約4%。