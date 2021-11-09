儒鴻(1476)今舉行法說會，儒鴻副總羅仁傑表示，訂單對儒鴻一直不是問題，3Q遇到疫情使訂單遞延，訂單已經看到明年第一季，確定會有2位數的年成長。在生產面，今年經過越南封廠，8月開工率一度低到1成，10月開始越南政府三就地、二點一線安排，當地開工率回升，公司對明年上半年看法樂觀。明年首季儒鴻營收2位數成長可期。

羅仁傑表示，儒鴻今年上半年成長幅度相當大，成衣表現亮麗，運動和戶外品牌客戶呼應市場趨勢，同時，WFH的趨勢似乎有些回不去。今年疫情讓紡織業「大者恆大，強者恆強」，而此一現象到2022年會更明顯。為了快速拿到產品以利在市場銷售，趕年底的銷售旺季，有些客戶開始以空運回應年底的旺季。

有關儒鴻的三大客戶，羅仁傑表示，NIKE雖然第三季受疫情影響，但明年訂單看2位數成長；至於LULU成長力道也很強；而UA方面，日前該公司法說已釋出營運從谷底翻揚。儒鴻的前3大客戶明年都會優於今年。至於前五大客戶名單仍維持和今年一樣，明年儒鴻也會再增3-5家的客戶。

儒鴻10月營收25.34億元，年減19%，但比9月強彈23.6%，終結營收連二跌。隨越南疫情管制逐漸解禁，工廠恢復正常生產，同時ASP也呈現向上，儒鴻第4季營運可望倒吃甘蔗。就出貨品項來看，10月單月儒鴻織布營收12.84億元，創單月新高，累計前10月營收十達99.4億元，年增59%；成衣部分，10月營收12.51億元，已經從9月的低點回升，前10月營收186.58億元，年增19%。

儒鴻3Q單季稅後純益9.62億元，比去年同期縮水23.1%，較今年第2季衰退36.8%，主要受到3Q越南疫情爆發，越南工廠被迫停產或減產影響，造成紡織供應鏈大亂。