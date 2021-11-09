嘉威(3557)公布10月營收為5.51億元，創歷年同期新高，年成長25.29％；累計前10月營收41.78億元，年增成長10.75％。此外，嘉威生活上半年度配發現金股利3.00元，訂定除息交易日為11月23日，現金股利發放日為12月13日。該公司採取半年分配一次的股利政策，今年兩次配息分別為3.65元及3.00元，合計配發現金股利達6.65元。

嘉威生活餐具與廚具銷售以北美市場為主，配合通路客戶夏季新產品的上架時間，每年第4季逐步進入出貨高峰，到隔年第1季為公司傳統旺季。公司10月營收創下同期新高，為旺季效應開出好彩頭，以目前在手訂單來看，營運動能將隨著旺季效應增溫。

嘉威日前公布第3季財報，由於嘉威第3季銷貨過去以every day(365日)均可販售的基本款為主，利潤較佳的季節性或節日主題的產品比重較低，加上原料上漲、產品售價暫無法及時反映原料價格上漲，產品組合及上游原料漲價導致毛利率下滑。公司已經陸續反映產品售價，在旺季營收動能加溫及產品組合調整後，對獲利將有正面挹注。