政府推動雙語國家政策，而企業用人也愈來愈重視英語能力。今天公布的「2021年台灣中大型企業及求職者外語職能管理調查報告」顯示，企業招募新進人員所要求的多益平均成績從2012年的520分提高至612分；同時，英文能力好的人，在職場起薪可多2000到8000元。

多益台灣區總代理忠欣公司每三年針對台灣中大型企業及求職者進行外語職能管理調查，今年除了以問卷訪問企業外，更與104人力銀行合作，以大數據探查徵才者及求職者的資料，描繪出英語能力與英語證照對於個人在求職、晉升、以及薪資條件上的實際狀況。

調查於今年3月進行，共訪問240家企業。有接近六成（59.2％）受訪企業表示與過去三年相比，公司內有愈來愈重視英語程度的趨勢。更有近七成（69.2％）的受訪企業認為有提高英語溝通能力的需求。因此招募新進員工時會參考英語測驗成績，英語能力越高的人才也有可能爭取到更好的薪資條件。

104資訊科技公司資深副總經理鍾文雄指出，與過去幾次調查比較，2012年的調查，企業招募新進員工的多益成績門檻為520分，今年已經提升到612分，近10年，企業重視英語能力，英語能力成為職場基本能力的趨勢十分明確，且要求愈來愈高。

不過根據忠欣公司公布的2020年多益測驗成績統計，台灣大學生（18～24歲）的平均成績為550分，離企業招募新人的成績門檻還有一段距離，這也是雙語國家政策可以努力的方向。

調查指出，英語證照不但有助於提高求職者的面試機會，也會影響薪資條件，近3年職缺要求「英文能力都是精通」的企業，開出的最低薪資有超過7成都在3萬元以上，最低薪資落在4萬元到4萬9999元的比率則逐年增加；在2萬1000元到2萬9999元的則逐年減少。

調查顯示，要求英文能力都是精通的職缺，企業開出的最高薪資，有近2／3都從4萬元起跳，其中有超過3成為4萬到5萬元；約3成是在5萬到8萬元間。鍾文雄強調，由此可見，企業是願意花大錢招募具備英語力的人才，英語力絕對是為自己「加薪」的最好條件。

鍾文雄更舉例，大學畢業生平均起薪大約3萬元，若是有要求英語能力的職務，薪資則可從3.2萬元起跳。理工科大學畢業生起薪較高，大約3.8萬元，若是有英語要求的則可到4.6萬元。也就是，只要英文能力好，起薪可多2000到8000元。