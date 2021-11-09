勤益科技大學碩士班學生羅以嬛（右起）將長5公尺的版畫「舊情綿綿」作品捐贈給學校，並由校長陳文淵代表接受。（林欣儀攝）

長達5公尺的版畫創作，如何將整座校園繪入其中？勤益科技大學碩士班學生羅以嬛、曾翊晴花費2年時間，蒐集舊校區的相關資料，並透過繪製、刻版及拓印，讓921地震前的校園景觀重現紙上，9日並將這幅5公尺長的版畫捐贈給學校，盼幫助老校友尋覓美好回憶。

長5公尺、寬45公分的版畫「舊情綿綿」，即日起在勤益科大藝術中心內展出，創作者羅以嬛說，2019年時完成第一幅勤益校園景觀作品「勤益綿長」，其內容為目前學校的景觀，大從各教學大樓、小至校園一隅的雕像，都呈現在畫紙上，而為了延續現有校園景致，決定延續繪製舊校園景觀。

校方指出，受921地震影響，勤益科大許多大樓都在地震中坍塌，目前的校區有多棟大樓都是重新興建，學生們認為學校舊有的建築基石不能被抹滅，自發的去尋找老照片、舊資料，重新建構出當時校園景象。

羅以嬛說，在繪製過程中，較困難的部分就是要考究70年代的校園景觀，為了尋找當時的舊照片或資料，並確認建築物位置、建物細部模樣等，足足花了半年時間，之後又花費半年繪製、雕刻，最後1年時間則是拓印，盼透過版畫、以有別於口述或文字的方式重新說歷史。

勤益科大校長陳文淵代表學校接受學生捐贈版畫，他指出，為了讓學生在學習科技外，也能提升人文素養與美學視野，學校特別將通識教育列為學院等級，8年前並在宿舍設置「明秀書院」，學生們在書院內學習工藝創作，將所學應用來繪製校園版畫，展現成果。