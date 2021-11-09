南韓團體ASTRO成員車銀優因為出眾外貌被稱為「臉蛋天才」，他不僅忙於事業，也還在就讀成均館大學演技藝術系，由於最近受到疫情影響，不少大學都改為遠端教學，車銀優也默默出現在課堂上，還為了不被認出來，以本名「李東敏」出席，刻意低調卻還是被發現。

網路上瘋傳一張車銀優在參與線上課程的照片，只見他身穿白色上衣，戴著黑框眼鏡和黑色口罩，頭髮還有點凌亂，儘管如此仍擋不住他的星味，且後方架上的音樂頒獎典禮獎盃更透露他的身分不平凡，讓網友忍不住直呼：「車銀優裝作不是車銀優，真的超好笑。」

發文網友也忍不住感嘆：「啊，為何現在不能面對面上課？我真的好想見李東敏同學！」貼文曝光後，讓不少粉絲都直呼羨慕，「跟偶像上課感覺好特別」、「太可惜居然是視訊」、「好有趣了」。

事實上，車銀優年僅24歲就事業有成，出道5年就以現金49億韓元（約台幣11億）購入首爾江南區清潭洞「Bill Polaris」的頂樓豪宅，財力十分驚人，儘管如此，他還是全心在事業上，前陣子才發行新專輯，也參與《分貝》演出，挑戰與以往校園男神不同的角色。