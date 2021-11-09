針對民進黨新北市黨部找台北大學合作開辦公共政策研習班一事，國民黨文傳會副主委林家興痛批，不久前民進黨公投說明會原訂在中央大學，引發風波後被迫喊卡，不出幾日民進黨又將黑手伸進校園，過去綠營高唱「黨政軍退出校園」，如今卻連續自打臉，不僅雙標、更是慣犯，原來政治退出校園「看的是顏色」。

國民黨發言人江怡臻指出，該研習班海報原本標明主辦單位為民進黨新北市黨部和國立臺北大學，而講師名單包括民進黨基隆市長林右昌、投入台北市議員選戰的前駐美代表處組長趙怡翔，以及擔任民進黨新北市黨部主委的何博文議員，政治色彩濃厚。

江怡臻表示，另外從民進黨報名簡章不同版本顯示，甚至排除學生、一般民眾，僅開放給民進黨籍里長，和投身政治事務的黨員報名，甚至還特別加註，「全程出席者，將由台北大學頒發結業證書」，實在大踩校園與政治分界。民進黨與台北大學完全無視政黨與學校間應該保持的界線，讓學校主辦教育的本質，被特定政黨的陰影所掩蓋。

國民黨批評，根據《教育基本法》第六條規定，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，臺北大學與民進黨合辦研習班，明目張膽將特定政黨意識帶進校園，完全漠視法規範的限制。國民黨在此呼籲，民進黨和臺北大學應出面回應，還給學子一個乾淨的教育場域。

江怡臻細數民進黨近年玷汙校園的作為，包括2008年曾頒發「駐校青年代表」證書、2017年台北市建國中學出現「民主進步黨青年營」海報、今年10月28日民進黨規劃中央大學場地舉辦公投說明會，到最近一次的臺北大學事件，在在顯示民進黨先前「政治退出校園」的承諾只是虛晃一招，他們早已是「政治進入校園」的累犯。

江怡臻指出，民進黨當年口口聲聲吶喊著黨政軍要退出校園，還給校園清新的學習環境，喊著黨政軍要退出媒體，還給新聞言論真正的自由，結果是取得執政權後，毫無顧忌的侵入校園與媒體，控制人民的思想及言論，這是威權體制的復辟，絕非民主政治的進步。