此次太魯閣馬拉松賽事主視覺與獎牌設計以希臘馬拉松的黑色跑者，代表永不停歇、自我挑戰精神，並以「Run For Nature」，象徵花蓮土地上的峽谷、海洋、花草樹木與陽光，期許參賽跑者享受這片土地帶來的感動。（羅亦晽攝）

此次太魯閣馬拉松活動代言人張博雅，為花蓮短跑女將，曾獲110年全中運高中女子組100米、200米短跑雙金，110年全運會女子400米接力金牌及110年總統教育獎。（羅亦晽攝）

被跑者譽為「一生必跑一次」的太魯閣馬拉松往年均在11月辦理，今年賽事因疫情延至明年3月5日鳴槍開跑，此次項目含全馬、半馬、逍遙馬及快樂馬4個組別，總計1萬2000個名額，不開放國外選手報名，國內中籤的選手至少須打1劑疫苗，9日晚間6時開放報名至下月6日晚間12點。

太魯閣馬拉松今年邁入第22年，在壯麗的太魯閣峽谷開跑，吸引無數跑者前來挑戰，因地形受限僅能容納萬餘人，名額有限，年年供不應求，儘管疫情稍趨緩，主辦單位鑑於防疫，仍不開放國外選手報名，且預料國內報名人數恐超過原訂名額，採網路報名，電腦抽籤，9日晚間6時開放報名至下月6日晚間12點。

此次太魯閣馬拉松由雲朗觀光集團冠名贊助，賽事主視覺與獎牌設計以希臘馬拉松的黑色跑者，代表永不停歇、自我挑戰精神，並以「Run For Nature」，象徵花蓮土地上的峽谷、海洋、花草樹木與陽光，期許參賽跑者享受這片土地帶來的感動，並特邀花蓮短跑女將張博雅擔任活動代言人，鼓勵大家「為夢想而跑」。

主辦單位指出，屆時會將中籤名單公佈網站，中籤選手繳費完成後，須在明年2月13日前，上傳接種疫苗証明黃卡，至少須接種1劑，經檢核無誤後，即會寄送參賽物資，而報名11歲以下快樂馬者，則無須上傳，參賽物資如期寄送。另，若賽事因疫情、颱風或其他不可抗力因素需延期舉辦，賽事則將延期至明年11月5日舉辦，並保留所有選手參賽資格。

縣長徐榛蔚表示，疫情過後，花蓮再次迎來運動賽事曙光，太馬是全國最受矚目的運動賽事，縣府將運動結合觀光，利用各方產業鏈，再次提升花蓮觀光熱度，她開心地喊出加碼每位中籤選手面額100元的兌換券，可用於贊助商店、東大門夜市及伴手禮店，屆時將隨物資袋一同發放，鼓勵選手在花蓮消費。

另外，針對太魯閣馬拉松交通，台鐵每年從不缺席，台鐵花蓮運務段段長吳金添表示，此次比照往年，預計可輸運到4、5000人左右，從清晨4點多起，開設7個班次，到達新城站，若屆時有更多需求，將配合到底，讓賽事順利舉行。