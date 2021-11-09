110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級賽事將從本周五（12日）起的女一級在台灣科大的第1階段預賽展開新球季，各隊莫不為了最終的冠軍榮譽摩拳擦掌，期待新賽季有美好的戰果，完美呈現UBA本季口號「更好的我們」。

女一級率先登場，男一級首階段預賽則從本月22日起在輔仁大學熱戰，上季隊史首奪男一級冠軍的政治大學，本季尋求2連霸，代表球隊出席今天（9日）開賽記者會的大一新秀莊朝勝，表示把壓力當成助力，心態擺正、按照教練團指示做好每件事，希望可以幫助學長們再度進軍台北小巨蛋。

尋求女一級3連霸的世新大學，本季少了禁區主力林蝶、潔丹妮兒，大四中鋒許玟瑄角色更吃重，表示對戰模式上會因為陣容改變而不同，籃板上也需要大家更努力衝搶，也期許自己打出美好的一季，讓大學籃球生涯留下美好回憶。

此外，公開男一級本季中州科技大學缺席，在不遞補隊伍的情況下，以15隊規模進行單循環預賽，依照戰績決定8強複賽球隊，最後再打出最後4強晉級決賽，近年男子組各隊實力接近，最近5屆冠軍隊出現了國立體大、健行科大、政大等3支勁旅，寶島第一學府台灣大學則是在UBA從83學年度（1994年）採用分級制度後，隊史首度在公開一級男、女子組同時亮相。

新冠肺炎疫情防疫仍無法放鬆，大專體總為了讓球隊安心打球、球迷安心看球、工作人員安心工作，遵循中央流行疫情指揮中心最新

防疫規定，在目前疫情比較穩定的情況下開放球迷進場觀賽，不過各校場地配合校園調整，請注意的大專體總發布，大會也針對專屬應用程式推出新活動，幫球迷記錄觀賽歷程，亦會在momo購物網進行人氣球隊、人氣球員票選，並新增人氣球迷投票，邀請球迷將UBA當作舞台來表現自我。